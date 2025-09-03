Çin lider Xi, Putin ve Kim Jong-un'un neler konuştuğu oraya çıktı: Ölümsüzlük bulunabilir!

İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasının 80. yılını anmak için Çin'de askeri geçit töreni düzenlendi. Başkan Xi Xinping, törene müttefikleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u davet etti.

Üç lider askeri geçit töreni sırasında yan yana yürüdükleri sırada ne konuştukları ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre, liderler ömrü uzatmak üzerine konuştular.

''ARTIK 70 YAŞINDA ÇOCUKSUN''

Çin lider Xi, Rus lider Putin'e, ''Eskiden insanlar 70'ini anca görürdü. Bugünlerde 70 yaşında çocuk sayılıyorsun" dedi. Putin ardından ellerini kullanarak bir şeyler anlattı fakat o esnada ne dediği duyulmadı.

''ÖLÜMSÜZLÜK BULUNABİLİR''

Bununla birlikte Rus liderin sözleri Çince'ye çevrildiğinde "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebiyor ve insanlar giderek daha genç kalabiliyor, hatta ölümsüzlük bile bulunabilir" dediği anlaşıldı.

''YAŞAM SÜRESİ 150'YE UZAYABİLİR''

Görüntü kesilmeden önce Xi'nin "Tahminlere göre bu asır, yaşam süresini 150 yaşına kadar uzatma şansımız var" dediği duyuluyor. İki liderin yaşam süresiyle ilgili konuşması bir dakikadan az sürdü.

'DÜNYAYA VERİLMEK İSTENEN MESAJ'

Çin'de hazırlıksız etkileşimlerin çok nadir görüldüğüne dikkat çeken Bloomberg, böylesine hazırlıklı bir etkinlikte spontane gelişen bu konuşmanın yakalanabilmesinin "dünyaya verilmek istenen bir mesaj" olduğunu iddia etti.