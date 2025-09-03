Menü Kapat
32°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Çin lider Xi, Putin ve Kim Jong-un'un neler konuştuğu oraya çıktı: Ölümsüzlük bulunabilir!

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping'in daveti üzerine Pekin'e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askeri geçit töreni sırasında neler konuştuğu ortaya çıktı.

03.09.2025
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 16:53

'nın son bulmasının 80. yılını anmak için 'de askeri geçit töreni düzenlendi. Başkan Xi Xinping, törene müttefikleri Devlet Başkanı ile lideri 'u davet etti.

Üç lider askeri geçit töreni sırasında yan yana yürüdükleri sırada ne konuştukları ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre, liderler ömrü uzatmak üzerine konuştular.

Çin lider Xi, Putin ve Kim Jong-un'un neler konuştuğu oraya çıktı: Ölümsüzlük bulunabilir!

''ARTIK 70 YAŞINDA ÇOCUKSUN''

Çin lider Xi, Rus lider Putin'e, ''Eskiden insanlar 70'ini anca görürdü. Bugünlerde 70 yaşında çocuk sayılıyorsun" dedi. Putin ardından ellerini kullanarak bir şeyler anlattı fakat o esnada ne dediği duyulmadı.

Çin lider Xi, Putin ve Kim Jong-un'un neler konuştuğu oraya çıktı: Ölümsüzlük bulunabilir!

''ÖLÜMSÜZLÜK BULUNABİLİR''

Bununla birlikte Rus liderin sözleri Çince'ye çevrildiğinde "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebiyor ve insanlar giderek daha genç kalabiliyor, hatta ölümsüzlük bile bulunabilir" dediği anlaşıldı.

Çin lider Xi, Putin ve Kim Jong-un'un neler konuştuğu oraya çıktı: Ölümsüzlük bulunabilir!

''YAŞAM SÜRESİ 150'YE UZAYABİLİR''

Görüntü kesilmeden önce Xi'nin "Tahminlere göre bu asır, yaşam süresini 150 yaşına kadar uzatma şansımız var" dediği duyuluyor. İki liderin yaşam süresiyle ilgili konuşması bir dakikadan az sürdü.

Çin lider Xi, Putin ve Kim Jong-un'un neler konuştuğu oraya çıktı: Ölümsüzlük bulunabilir!

'DÜNYAYA VERİLMEK İSTENEN MESAJ'

Çin'de hazırlıksız etkileşimlerin çok nadir görüldüğüne dikkat çeken Bloomberg, böylesine hazırlıklı bir etkinlikte spontane gelişen bu konuşmanın yakalanabilmesinin "dünyaya verilmek istenen bir mesaj" olduğunu iddia etti.

ETİKETLER
#çin
#rusya
#kuzey kore
#vladimir putin
#ikinci dünya savaşı
#kim jong-un
#xi jinping
#Dünya
