Çin dünyaya şovunu yaptı! ABD ile aradaki fark kapanıyor: İşte yeni silah sistemleri

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçişi yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Geçit töreninde donanma ve kara ordusunun yanı sıra yeni kurulan siber birlik de yer aldı.

Törende hipersonik gemisavar füzeler, AJX002 adlı su altı drone’u ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni kıtalararası balistik füze DF-61 gibi silahlar tanıtıldı.

Ayrıca kara, deniz ve hava tabanlı stratejik silahlar, hassasiyetli saldırı sistemleri, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları da geçitte yer aldı.

ÇİN, ABD İLE FARKI KAPATIYOR

Çin’in ilk kez sergilediği gelişmiş silahlar, Çin ordusunun ABD ordusuna yetişmeye başladığının göstergesi olarak değerlendirildi. Ancak uzmanlar, bu silahların henüz savaşta test edilmediğine dikkat çekiyor.

Emekli Avustralya Ordusu Tümgenerali Mick Ryan, CNN International'a yaptığı açıklamada, “ABD hala dünyanın en güçlü ordusu, ama fark onlarca yıl öncesine göre daha az” dedi.

Ryan, Çin’in en büyük avantajının silahlarını tamamen kendi üretmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu da Pekin’i, savaş durumunda yabancı silah tedarikçileri tarafından baskı altına alınamaz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN VE KİM JONG-UN DA ORADAYDI

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda halka hitap etmesinin ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri teftiş etti. Bu, Çin liderinin Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu.

Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

TÜRKİYE'DEN İLK KEZ BAKAN DÜZEYİNDE KATILIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi.

Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.