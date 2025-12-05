Brezilya'da havalimanında yangın paniği! Yolcu uçağını duman sardı

Kategoriler
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yer alan Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan LATAM Havayollarına ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı.
Yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki yolcular derhal tahliye edildi.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. LATAM Havayolları, yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceğini belirtti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.