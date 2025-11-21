ABD Kongresi'nde yangın alarmı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kategoriler
ABD'nin başkenti Washington DC’de, Rayburn Ofis Binası ile ABD Kongre Binası arasındaki metro tünelinde elektrik arızasından kaynaklı yangın çıktı.
Yangın sonucunda iki kongre polisi tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken metrodaki yolcuların herhangi birinin yaralandığına dair bir bildirim yapılmadı.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Timothy Floyd Burchett, basın mensuplarına yangın hakkında bilgi verdi.