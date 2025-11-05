ABD'de uçak kazası! Alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kentucky eyaleti facia gibi bir havacılık kazasına sahne oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamaya göre; ABD’nin Hawaii adasındaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17.15 sıralarında Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz kesin bilinmeyen bir nedenle düştü.

HAVALİMANI KAPATILDI

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), ekiplerin Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki kaza mahalline müdahale ettiğini belirterek, "LMPD ve diğer birçok kurum, Fern Valley ve Grade Lane yakınlarındaki uçak kazası ihbarlarına müdahale ediyor. Grade Lane yolu, süresiz olarak trafiğe kapatılacaktır. Yaralılar olduğu bildirildi" açıklamasında bulundu.

Kargo şirketi UPS ise, kazaya karışan uçağın firmaya ait olduğunu ve uçakta 3 kişi bulunduğunu doğruladı. Düşen uçağın 34 yaşında olduğu, 2006 yılında kargo uçağına dönüştürüldüğü bildirildi.

KAZANIN ACI BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Kentucky Valisi Andy Beshear olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Beshear sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk müdahale ekipleri olay yerinde. Bilgi geldikçe paylaşacağız. Lütfen etkilenen herkes için dua edin." ifadelerini kullandı.

UÇAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Öte yandan amatör kameralara yansıyan görüntülerde kalkış sırasında uçakta yangın çıktığı ve uçağın kısa bir süre sonra düşerek alev topuna döndüğü görüldü. Ayrıca havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerlerinde panik yaşandığı gözlendi.