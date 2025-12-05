Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık ayında gelecek etkinliğin tarihi açıklandı

Popüler FPS oyunu Valorant'ta oyuncular arasında en popüler etkinliklerden biri olan Gece Pazarı'nın 2025 Aralık ayında oyuna ekleneceği tarih açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta oyuna gelecek sorusu gündeme geldi.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık ayında gelecek etkinliğin tarihi açıklandı
Haber Merkezi
05.12.2025
13:19
05.12.2025
13:22

ıOyun stüdyosu Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu 'ta belirli aralıklarla "Gece Pazaı" adlı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Bu etkinlik sayesinde oyuncular oyunda bulunan silah kaplamalarını indirimli fiyatlardan satın alabiliyor. Oyuncular tarafından 2025 Aralık Valorant Gece Pazarı'nın ne zaman geleceği ise merak ediliyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık ayında gelecek etkinliğin tarihi açıklandı

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Valorant'ın resmi Türkiye hesabından yapılan paylaşıma göre Gece Pazarı, 12 Aralık 2025 Cuma günü oyuna eklenecek.

34 gün boyunca oyunda kalacak olan etkinlik kapsamında oyuncular Gece Pazarı'nda yer alan silah kaplamalarını indirimli fiyatlardan satın alabilecek. Gece Pazarı etkinliği 7 Ocak 2026 tarihinde ise oyundan kaldırılacak.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık ayında gelecek etkinliğin tarihi açıklandı

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı oyuna belirli tarihlerlerde eklenen ve kısa süreli aktif olan özel bir mağazadır. Bu mağazada her kullanıcıya farklı silah kaplamaları indirimli olarak sunulmaktadır. İndirim yüzdeleri de silahlarda olduğu gibi kullanıcıdan kullanıcıya farklılık göstermektedir.

ETİKETLER
#valorant
#ındirim
#Gece Pazarı
#Fps
#Oyun Etkinliği
#Silah Kaplaması
#Aktüel
TGRT Haber
