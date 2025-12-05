Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Aralık ayında gelecek etkinliğin tarihi açıklandı

ıOyun stüdyosu Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant'ta belirli aralıklarla "Gece Pazaı" adlı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Bu etkinlik sayesinde oyuncular oyunda bulunan silah kaplamalarını indirimli fiyatlardan satın alabiliyor. Oyuncular tarafından 2025 Aralık Valorant Gece Pazarı'nın ne zaman geleceği ise merak ediliyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Valorant'ın resmi Türkiye hesabından yapılan paylaşıma göre Gece Pazarı, 12 Aralık 2025 Cuma günü oyuna eklenecek.

34 gün boyunca oyunda kalacak olan etkinlik kapsamında oyuncular Gece Pazarı'nda yer alan silah kaplamalarını indirimli fiyatlardan satın alabilecek. Gece Pazarı etkinliği 7 Ocak 2026 tarihinde ise oyundan kaldırılacak.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı oyuna belirli tarihlerlerde eklenen ve kısa süreli aktif olan özel bir mağazadır. Bu mağazada her kullanıcıya farklı silah kaplamaları indirimli olarak sunulmaktadır. İndirim yüzdeleri de silahlarda olduğu gibi kullanıcıdan kullanıcıya farklılık göstermektedir.