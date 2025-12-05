Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0,87, ÜFE’nin ise yüzde 0,84 oranında belirlendi. Enflasyonun belli olmasının ardından ÜFE artışı ile yılbaşında gelecek zamlar da hesaplanmaya başlandı. Aralık verisinin de açıklanmasının ardından birikimli ÜFE verisinin yüzde 10,63 olması bekleniyor. Böylece, yeni yılın ilk gününde ÖTV maktu tutarları otomatik olarak artacak.

Akaryakıt, tütün mamülleri, alkol, doğal gaz ve sanayide kullanılan petrol türevlerine kadar pek çok kaleme zam gelecek. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını söyledi.

ÜFE'nin yüzde 10,63 olması ile yeni maktu ÖTV tutarları ve yüzde 20 KDV de hesaplandığı için pompaya minimum yansıma şu şekilde olabilir:

•LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL = +1,36 TL

•Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL = +1,66 TL

•95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL = +1,77 TL

Sigaraya da zam gelmesi bekleniyor. Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV’nin yanı sıra maktu ÖTV uygulanıyor. Sigara paketlerine ise yeni yılda 5 TL'ye varan zam gelmesi bekleniyor. Böylece, bir sigara paketi 100 TL'yi aşabilir.

Alkole ise, ÖTV artışı hem de KDV nedeniyle yüzde 12,76 fiyat artışı öngörülüyor.