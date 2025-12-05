Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı

Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu. Yılbaşında birçok kalemde ÜFE'deki birikimli fiyat artışı gerçekleştirilecek.. 5 aylık ÜFE artışı yüzde 9,53 oldu. Aralık ayında ise bu oranın yüzde 10,63 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki buna göre hangi kaleme ne kadar zam gelecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 12:45

Kasım ayı verileri açıklandı. aylık yüzde 0,87, ’nin ise yüzde 0,84 oranında belirlendi. Enflasyonun belli olmasının ardından ÜFE artışı ile yılbaşında gelecek zamlar da hesaplanmaya başlandı. Aralık verisinin de açıklanmasının ardından birikimli ÜFE verisinin yüzde 10,63 olması bekleniyor. Böylece, yeni yılın ilk gününde maktu tutarları otomatik olarak artacak.

Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı

, tütün mamülleri, alkol, doğal gaz ve sanayide kullanılan petrol türevlerine kadar pek çok kaleme gelecek. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını söyledi.

Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı

ÜFE'nin yüzde 10,63 olması ile yeni maktu ÖTV tutarları ve yüzde 20 KDV de hesaplandığı için pompaya minimum yansıma şu şekilde olabilir:

•LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL = +1,36 TL
•Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL = +1,66 TL
•95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL = +1,77 TL

Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı

Sigaraya da zam gelmesi bekleniyor. Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV’nin yanı sıra maktu ÖTV uygulanıyor. Sigara paketlerine ise yeni yılda 5 TL'ye varan zam gelmesi bekleniyor. Böylece, bir sigara paketi 100 TL'yi aşabilir.

Sigara, alkol ve akaryakıta zam! Mahmut Aydoğmuş ÖTV için kritik tarihi açıkladı

Alkole ise, ÖTV artışı hem de KDV nedeniyle yüzde 12,76 fiyat artışı öngörülüyor.

ETİKETLER
#akaryakıt
#zam
#enflasyon
#tüfe
#ötv
#üfe
#Sigara Sektörü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.