Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Bolat: 2030'a kadar 500 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün toplam mal ve hizmetler ihracatında 400 milyar dolara yaklaştık. 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030'a kadar olan sürede onu da başaracağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 13:32

Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'na katıldı. Bakan Bolat, Türkiye olmadan uluslararası platformlarda bölgesel ve küresel konuların çözümü noktasında büyük bir eksiklik bulunduğunu söyledi. Turquality'nin, Türkiye'nin başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, toplam mal ve hizmetler ihracatında 400 milyar dolara yaklaştıklarını, 2030'a kadar olan sürede 500 milyar dolarlık hedefi başaracaklarını kaydetti.

Bakan Bolat: 2030'a kadar 500 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz



'YILLIKLANDIRILMIŞ OLARAK MAL İHRACATINDA 270,6 MİLYAR DOLARI AŞTIK'
Bolat, Türkiye'nin ihracat yolculuğunun yükselmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Biz kumbarada küçük küçük tasarruf biriktirir gibi her ay ihracatımıza az da olsa çok da olsa ilaveler yaparak yıl sonunda ihracat rakamlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi ve halkımızı daha müreffeh, daha refah içinde, daha gelişmiş yarınlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yıllıklandırılmış olarak mal ihracatında 270,6 milyar doları aştık, kasım sonu itibarıyla 122,5 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştık. Aralık sonunda 395 milyar doları görmek nasip olacak diye canla başla çalışıyoruz."

'TÜRKİYE, BÜYÜMEDE 1,5 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİYİ AŞMIŞ DURUMDA'
Bakan Bolat, büyümede Türkiye'nin 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmış durumda olduğunun altını çizerek, "19,5 milyon istihdamdan devraldığımız Türkiye'yi ekim ayı verileri itibarıyla 32 milyon 750 bin istihdama yükselttik" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat: 2030'a kadar 500 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz



Bu yıl 11 ayın 9'unda mal ihracatıyla aylık artışların başarıldığını belirten Bolat, "Zaman zaman rekorlar kırıyoruz. Son 32 ayda görevde olduğumuz sürede 17 ayında mal ihracat rekorları kırıldı" ifadelerini kullandı. Bolat, yeni ülkelerin ve yeni rakiplerin ortaya çıktığına işaret ederek, "Meydan okumalar, sınamalar devam ediyor. Rekabet gücümüzü devam ettirmek, yeni rakiplerle maliyetler noktasında rekabet edebilmek, kalite noktasında rekabet edebilmek, mevcut pazarlarımızı korumak ve daha geliştirmek ama yeni pazarlar bulmak noktasında çalışıyoruz" diye konuştu.

'TURQUALİTY, 20 YILDA ÇOK BAŞARILI OLDU'
Bolat; Afrika stratejisi, Asya atağı, Kuzey Amerika atağı, Güney Amerika programı, İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejisi ve uzak ülkeler stratejisi gibi programların uygulanmasına devam edildiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60'ını direkt ihracatçılara destek olarak kullandıklarını dile getiren Bolat, "Bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize ettik" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat duyurdu! İhracatta yeni rekor!
ETİKETLER
#türkiye ekonomi
#ihracat
#ticaret bakanı
#Turquality
#Rekabet Gücü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.