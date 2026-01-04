Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Olay çıkan derbide Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı devirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş’ı 101-87’lik skorla mağlup etti. Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 15 dakika ara verilmesi derbiye gölge düşürdü.

Olay çıkan derbide Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı devirdi.
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 23:15

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, Türkiye Sigorta Süper Ligi'nin 14. haftasında karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı taraftarın küfürlü tezahüratı nedeniyle maça bir süre ara verilirken mücadele sonucunda sarı lacivertliler ev sahibi Beşiktaş’ı 101-87’lik skorla mağlup etti.

Olay çıkan derbide Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı devirdi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.

Olay çıkan derbide Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı devirdi.

Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı.

Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

Olay çıkan derbide Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı devirdi.

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş: Jonah Mathews 12, Devon Dotson 13, Vitto Brown 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 5, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 17, Anthony Brown 5, Brynton Lemar 7, Canberk Kuş 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe: Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Talen Horton Tucker 27, Khem Birch 2, Wade Baldwin 14, Mikael Jantunen 6, Metecan Birsen 11, Brandon Boston 7, Devon Hall 13, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 47-48 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 82-62 (Fenerbahçe lehine)

