Eyüpspor'da teknik adam krizi büyüyor! Orhan Ak ile yollar ayrıldı

Eyüpspor bu sezon 2. kez teknik direktör kriziyle karşı karşıya kaldı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçının ardından Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

LİGİN İLK YARISINDA 13 PUANLA 17. SIRA

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.