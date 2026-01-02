Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Ocak 02, 2026 09:54
1
İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Daha önce Werder Bremen, Hertha BSC, AO Kavala, Ingolstadt, Oldenburg, VfL Osnabrück ve Holstein Kiel gibi kulüplerde görev alan teknik direktör Alexander Nouri, kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

Alman futbolunun tanınan ismi fast food sektöründe çalışmaya başladı. İşte sahalarda az görünen hareketten detaylar...

  

.

 

2
İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Sport.de'nin haberine göre 46 yaşındaki Nouri, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde iki McDonald's restoranının yöneticisi olarak göreve başladı.

 

3
İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Nouri, futbol ile yeni işi arasında benzerlikler olduğunu vurguladı: "Sonuçta her iki dünya da insanları bir araya getirmeye odaklı. Futbolda oyuncular, burada ise çalışanlar var ama temel prensip karşındaki insanı anlamaktan geçiyor. Onu ne motive ediyor, ne yapması gerekiyor bilmelisin."

 

4
İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Werder Bremen altyapısında yetişen Alexander Nouri, profesyonel futbolculuk kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde ve MLS ekibi Seattle Sounders'ta forma giydi. Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Werder Bremen U23 takımında başlayan Nouri, daha sonra A takımın başına geçti ve bu görevde Viktor Skripnik'in yerine getirildi. 

5
İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

2022'DEN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Bremen ekibinde 13 ay görev yapan Nouri, ardından Ingolstadt, Hertha Berlin ve Yunanistan'da Kavala takımlarını çalıştırdı. Nouri, 2022'den beri herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.