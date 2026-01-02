İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Kategoriler
Daha önce Werder Bremen, Hertha BSC, AO Kavala, Ingolstadt, Oldenburg, VfL Osnabrück ve Holstein Kiel gibi kulüplerde görev alan teknik direktör Alexander Nouri, kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.
Alman futbolunun tanınan ismi fast food sektöründe çalışmaya başladı. İşte sahalarda az görünen hareketten detaylar...
Sport.de'nin haberine göre 46 yaşındaki Nouri, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde iki McDonald's restoranının yöneticisi olarak göreve başladı.
Nouri, futbol ile yeni işi arasında benzerlikler olduğunu vurguladı: "Sonuçta her iki dünya da insanları bir araya getirmeye odaklı. Futbolda oyuncular, burada ise çalışanlar var ama temel prensip karşındaki insanı anlamaktan geçiyor. Onu ne motive ediyor, ne yapması gerekiyor bilmelisin."
Werder Bremen altyapısında yetişen Alexander Nouri, profesyonel futbolculuk kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde ve MLS ekibi Seattle Sounders'ta forma giydi. Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Werder Bremen U23 takımında başlayan Nouri, daha sonra A takımın başına geçti ve bu görevde Viktor Skripnik'in yerine getirildi.
2022'DEN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU
Bremen ekibinde 13 ay görev yapan Nouri, ardından Ingolstadt, Hertha Berlin ve Yunanistan'da Kavala takımlarını çalıştırdı. Nouri, 2022'den beri herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.