İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta çalışmaya başladı! 2022'den beri kulüpsüzdü

Nouri, futbol ile yeni işi arasında benzerlikler olduğunu vurguladı: "Sonuçta her iki dünya da insanları bir araya getirmeye odaklı. Futbolda oyuncular, burada ise çalışanlar var ama temel prensip karşındaki insanı anlamaktan geçiyor. Onu ne motive ediyor, ne yapması gerekiyor bilmelisin."