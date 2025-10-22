Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesi belli oldu. Listeye Türkiye'den iki şehir damga vurdu. İşte seyahat ve gastronomi platformu Taste Atlas'ın sıraladığı o liste...

Tüm coğrafyalardaki yemekler binlerce gezgine şehirlerin tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen Taste Atlas dünyanın farklı kültürdeki lezzetlerini sıralamaya devam ediyor. Taste Atlas’ın listesinde Türkiye’den de vazgeçilmez yemekler yer alıyor.

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

DÜNYANIN EN İYİ YEMEKLERİNİNİ SUNULDUĞU ŞEHİRLER

Dünyanın en iyi yemeklerinin sunulduğu şehirler listesi belli oldu. Listede 17.073 şehrin olduğu bildiriliyor. Listenin ilk 3 sırasında Napoli lider, Milano ikinci, Bologna üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR DAMGA VURDU

Dördüncü sırada olan Floransa’yı sırasıyla Hindistan'dan Mumbai, Roma, Paris, Viyana, Torino ve Osaka takip etti.

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Türkiye’de 18. sırada, ise 24. sırada yer aldı. İşte listenin geri kalanı:

11- Madrid
12- New York
13- Cenevre
14- Nice
15- Lima
16- Cakarta
17- Kyoto
18- Gaziantep
19- Ferrara

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

20- New Orleans
21- Catania
22- Singapore
23- Venedik
24- İstanbul
25- Tokyo
26- San Francisco
27- Lizbon
28- Guadalajara
29- Chicago
30- Philadelphia

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi
