Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Tüm coğrafyalardaki yemekler binlerce gezgine şehirlerin tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen Taste Atlas dünyanın farklı kültürdeki lezzetlerini sıralamaya devam ediyor. Taste Atlas’ın listesinde Türkiye’den de vazgeçilmez yemekler yer alıyor.
Dünyanın en iyi yemeklerinin sunulduğu şehirler listesi belli oldu. Listede 17.073 şehrin olduğu bildiriliyor. Listenin ilk 3 sırasında Napoli lider, Milano ikinci, Bologna üçüncü sırada yer aldı.
Dördüncü sırada olan Floransa’yı sırasıyla Hindistan'dan Mumbai, Roma, Paris, Viyana, Torino ve Osaka takip etti.
Türkiye’de Gaziantep 18. sırada, İstanbul ise 24. sırada yer aldı. İşte listenin geri kalanı:
11- Madrid
12- New York
13- Cenevre
14- Nice
15- Lima
16- Cakarta
17- Kyoto
18- Gaziantep
19- Ferrara
20- New Orleans
21- Catania
22- Singapore
23- Venedik
24- İstanbul
25- Tokyo
26- San Francisco
27- Lizbon
28- Guadalajara
29- Chicago
30- Philadelphia