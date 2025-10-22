Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Tüm coğrafyalardaki yemekler binlerce gezgine şehirlerin tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen Taste Atlas dünyanın farklı kültürdeki lezzetlerini sıralamaya devam ediyor. Taste Atlas’ın listesinde Türkiye’den de vazgeçilmez yemekler yer alıyor.

DÜNYANIN EN İYİ YEMEKLERİNİNİ SUNULDUĞU ŞEHİRLER

Dünyanın en iyi yemeklerinin sunulduğu şehirler listesi belli oldu. Listede 17.073 şehrin olduğu bildiriliyor. Listenin ilk 3 sırasında Napoli lider, Milano ikinci, Bologna üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR DAMGA VURDU

Dördüncü sırada olan Floransa’yı sırasıyla Hindistan'dan Mumbai, Roma, Paris, Viyana, Torino ve Osaka takip etti.

Türkiye’de Gaziantep 18. sırada, İstanbul ise 24. sırada yer aldı. İşte listenin geri kalanı:

11- Madrid

12- New York

13- Cenevre

14- Nice

15- Lima

16- Cakarta

17- Kyoto

18- Gaziantep

19- Ferrara

20- New Orleans

21- Catania

22- Singapore

23- Venedik

24- İstanbul

25- Tokyo

26- San Francisco

27- Lizbon

28- Guadalajara

29- Chicago

30- Philadelphia