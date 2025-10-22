Dört dakikada soyup soğana çevirdiler! Başakşehir'de AVM içinde soygun anı kamerada

İstanbul'un Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 kişi, dış cephenin camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 kişi bir kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı. Yaklaşık 4 dakika içinde kuyumcudaki tüm ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.