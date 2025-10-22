Menü Kapat
 Merve Yaz

Karaismailoğlu hepsini Gazze'ye bağışlayacak! CHP'li Başarır'a tazminat şoku

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a açtığı manevi tazminat davasından 50 bin lira tazminat kazandı. Karaismailoğlu, davadan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak.

Karaismailoğlu hepsini Gazze'ye bağışlayacak! CHP'li Başarır'a tazminat şoku
22.10.2025
22.10.2025
Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 'nun "kişilik haklarına saldırı" nedeniyle CHP Grup Başkanvekili 'a talebiyle açtığı davada karar çıktı.

Davanın karar duruşmasına, Karaismailoğlu'nun avukatı Ferah Yıldız ile Başarır'ın avukatı Orhan Beken katıldı.

Karaismailoğlu hepsini Gazze'ye bağışlayacak! CHP'li Başarır'a tazminat şoku

Duruşmada beyanı sorulan davacı vekili Avukat Ferah Yıldız, Başarır'ın hesabından yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin kişilik değerlerine saldırdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Davalı avukatı Orhan Beken ise müvekkilinin paylaşımının siyasi bir atışmaya yönelik olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Karaismailoğlu hepsini Gazze'ye bağışlayacak! CHP'li Başarır'a tazminat şoku

50 BİN LİRA ÖDEYECEK

Tarafların dinlenilmesinin ve davanın kabulünün ardından Başarır'ın, Karaismailoğlu'na 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Karaismailoğlu'nun avukatınca açılan davanın dilekçesinde, davalı Ali Mahir Başarır'ın, 31 Mart 2025'te, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Karaismailoğlu'nu hedef alan hakaret ve iftira dolu ifadeler kullandığı kaydedilmişti.

Adil Karaismailoğlu'nun, davadan kazandığı 50 bin lira manevi tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#ali mahir başarır
#adil karaismailoğlu
#dava
#manevi tazminat
#Kişilik Hakkı
#Siyasi Atışma
#Gündem
