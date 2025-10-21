Ali Mahir Başarır'a bir tepki de BBP lideri Destici'den! 'Bardağı taşırmıştır'

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde partililere seslenen Başarır, "Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi." demişti.

Başarır, ayrıca "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Başarır'ın bu sözleri, büyük tepki çekti ve sosyal medyadan tepki yağdı.

Destici, NSosyal hesabından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir'in, halkın çoğunluğunun oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği hakaretamiz sözleri çok çirkindir ve bardağı taşırmıştır. Bu siyaset değildir. Bu, fikir hürriyeti hiç değildir. Bu edepsizlik ve küfürbazlıktır.

İŞLEDİKLERİ SUÇUN CEZASINI ÇEKMELİDİR

Hatta milletvekili dokunulmazlığı zırhına bürünerek muhataplarına fiili saldırıda bulunanları da gördük. Açılan soruşturmaların milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle sonuç vermediğine de sayısız kez şahitlik ettik. Yapılacak iş bellidir. Bu tür açık hakaret ve küfür içeren sözler sarf edenler, şiddete başvuranlar ile yolsuzluk, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu, terör vb. suçlara bulaşanların dokunulmazlığı hemen kaldırılmalı ve işledikleri suçun cezasını çekmelidir."

Tüm grupların önerisiyle milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılması gerektiğini savunan Destici, yapılmazsa çirkin söz, hal ve davranışlarla karşılaşmaya devam edileceğini ifade etti.