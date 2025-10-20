Menü Kapat
14°
Ali Mahir Başarır'ın Erdoğan'a yönelik sözleri Bakan Tunç'u harekete geçirdi: CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u harekete geçirdi. Tunç, "Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek." sözleriyle tepkisini gösterirken CHP'nin neden iktidar olamadığını da açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 21:43

Bartın Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere memleketi Bartın'da konuşan , Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili 'ın 'la ilgili sarf ettiği sözlerine tepki gösterdi.

"MUHALEFET KARALAMA SİYASETİ YAPARKEN BİZ HİZMET ÜRETTİK"

Bakan Tunç, "AK Parti kuruluşundan bu yana geçen 23 yılda kesintisiz iktidarını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı ile beraber millete hizmet yolunda emin adımlarla yola devam diyoruz. 23 yılda ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık, eser siyaseti yaptık. Muhalefet karalama siyaseti yaparken, biz eser ürettik, milletimiz için çalıştık. Milletimiz ne istiyorsa onu yaptık. Milletimizin istemediği hiçbir şeyi de yapmadık.

Ali Mahir Başarır'ın Erdoğan'a yönelik sözleri Bakan Tunç'u harekete geçirdi: CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı

"ANA MUHALEFET ESERLERE KARŞI GELDİĞİNDEN UZUN YILLAR İKTİDAR OLAMIYOR"

İktidarda hep milletimizin hissiyatına tercüman olmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi milleti dinlemesidir. Kadrolarıyla beraber millet ne istiyorsa onu yapmasıdır. Ana muhalefetin de bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebi eserlere karşı gelmesidir, hakaret siyaseti yapmasıdır. Sürekli karalama siyaseti yapmasıdır.

Ali Mahir Başarır'ın Erdoğan'a yönelik sözleri Bakan Tunç'u harekete geçirdi: CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı

"BU ANLAYIŞA MİLLETİMİZ BUGÜNE KADAR GEÇİT VERMEDİ"

Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti dedi" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır'ın Erdoğan'a yönelik sözleri Bakan Tunç'u harekete geçirdi: CHP'nin neden iktidar olamadığını açıkladı

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Bursa 39. Olağan Kongresi'nde konuşan partinin Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Çatlasa da patlasa da çıldırsa da kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." ifadelerini kullanarak tepkilerin merkezine oturmuştu.

Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Husumet şebekesi' oldular
