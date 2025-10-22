Gram altın 10 bin liraya koşuyor! Uzmanlar tarih verdi

Kategoriler
Türkiye ekonomisi, hükümetin plan ve programlarına uygun şekilde ilerliyor ancak döviz, faiz, altın ve hisse senedi piyasaları beklenen canlılığı ve yükseliş ivmesini yakalayamadı. Borsa İstanbul 15 ay aradan sonra yeniden 11 bin puan seviyelerine ulaşsa da şu sıralar 10 bin 500 puan seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar ve Euro tarafında primler yıllık yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşti. Mevduat faizleri yıllık bileşik olarak yüzde 50-55 civarında getiriler sağladı. Altın ise hızlı yükseldi ve yılbaşından bu yana yüzde 100'e yakın prim yaptı. Enflasyon ise son açıklanan veride yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.
Peki uzmanlar borsa, döviz, altın gibi yatırım enstrümanlarına yönelik nasıl öngörüde bulunuyor?
NTV'de yer alan habere göre; Hedef Portföy Fon Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk "Ekim ayındaki iç ve dış belirsizliklerin bitmesi ve TCMB faiz indirimlerinin devamıyla birlikte yılın geri kalanında Borsa İstanbul’da pozitif risk iştahının tekrar artmasını bekliyoruz. Fakat faiz indirimlerinin şirket karlılıklarına ve fon akımlarına etkisinin 2026 yılının ilk yarısında daha fazla hissedilecektir. Bankacılık, GYO, Çimento ve holding hisseleri önümüzdeki dönemde endeksi taşıyan isimler olmasını beklenebilir." dedi.
Öztürk dolar için yıl sonu hedefinin 43.5 lira, 2026 hedeflerinin ise 49.5 lira olduğunu ifade etti.
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Öztürk "TCMB’nin politika faizini %45 seviyesine çekip sıkı para politikasına geçmesiyle birlikte artan reel faizler tüketim ve üretim kanallarını yavaşlattı. Mart 2024’ten bugüne kadar 50 eşik değerinin altında gelerek daralma sinyali veren ISO PMI (Satın alma müdürleri endeksi) rakamları üretimdeki zayıflamayı gösteriyor. Kredi kartı harcamalarını kredi kartı kullanım oranına göre düzenlediğimizde de tüketimdeki zayıflamanın daha da belirgin hale geldiğini görüyoruz. Bu da enflasyondaki düşüşün talepteki geri çekilme ve TL’deki reel değerlenme ile gerçekleştiğini gösteriyor." sözlerini söyledi.
Öztürk "Fonları sadece getirileri ile değerlendirmemek en önemli tüyolardan birisi olabilir. Fonun yöneticisi, ay sonunda yayınladığı portföy dağılım raporu, yarattığı fiyat dalgalanması yatırımcıların en çok dikkat etmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor." dedi.
Ons altın için sene sonu 4 bin 500 dolar, 2026 yılı sonu için de 6 bin dolar tahmininde bulunan Öztürk'ün dolar tahmini de göz önüne alındığında 2026 sonunda gram altının 10 bin lira seviyelerine yaklaşması bekleniyor.
Gümüşün likiditesinin düşük olması nedeniyle sert fiyat hareketlerinin oluştuğuna dikkat çeken Öztürk "Hem kıymetli maden hem de sanayi alanında kullanımı olan gümüş son dönemdeki yapay zeka altyapısında ve enerji alanında da kendine yeni bir kullanım alanı açtı. Bu da gümüşe olan talebin artışını destekliyor. Fakat likiditesi altına göre daha düşük olması nedeniyle yükseliş ve düşüşlerde daha sert hareketler yapabildiği için gümüş yatırımları yanında riskleri de getiriyor. Bu nedenle gümüş yatırımlarını önersek de bu yatırımların ölçülü olması gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş "Bu unsurlar için de enflasyon trendleri ve akabinde faiz indirimleri, borsanın da yönünü bulmasında belirleyici olacaktır. Makro ekonomik endişelerin artması, faiz indirimi süreci yavaşlatırken, borsa da yerinde saymıştı. Önümüzdeki dönemde, Mart ayında yaşadığımıza benzer siyasi şoklar yaşanmadığı sürece, faiz indirimlerinin kademeli olarak devam etmesiyle birlikte BIST-100 endeksinin de yılsonunda 12-13 bin seviyelerine ve 2026 ortasına kadar olan süreçte de 15 bin seviyelerine ulaşmasını makul görüyoruz." ifadesini kullandı.
Demirtaş "Hükümetin mevcut ekonomi programının devam edeceği varsayımıyla, TL’de sabit getirinin, dövize göre daha iyi getiri sağlayacağını düşünüyoruz. 2025 yılsonu itibariyle Dolar/TL’nin 43.03 ve Euro/TL’nin 50.78 seviyesinde kapatmasını öngörüyoruz. 2026 yılsonu itibariyle ise Dolar/TL’nin 51.53 ve Euro/TL’nin 59.77 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.
Enflasyon görünümünde dalgalanmalar olduğuna değinen Demirtaş "Enflasyon beklentileri, Mart- Mayıs arasında bozulurken, Haziran- Ağustos arasında yeniden düzelmeye başlamıştı. Eylül ayında ise okula dönüş sezonuyla birlikte enflasyon beklentilerin üzerinde gelince, biz de dahil 2025 yılsonu için %29-30 civarında olan tüfe artışı öngörümüzü %31’e yükselttik. Son dönemlerdeki dalgalanmalara rağmen, enflasyondaki düşüş sıkı para politikalarının katkısıyla yavaş da olsa devam ediyor ve bunda yüksek bazda bir ölçüde etkili oluyor." açıklamasını yaptı.
Hızla yükselen altın fiyatlarını değerlendiren Demirtaş "Altın için hedef vermek çok zor. Altını, yatırım aracından ziyade risklere karşı tampon oluşturma enstrümanı olarak değerlendiriyoruz. Global ekonomilerde ve başta ABD ekonomisindeki dalgalanmaların rezerv para birimlerine olan güvenin azalmasından dolayı son dönemde altına olan talebin yükseldiğini ve rekor seviyeleri test ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, ABD-Çin ticaret anlaşmalarının sağlanması, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi gibi gelişmelerle global ortamın normalleşmesi, altında olan talebin durulmasına da sebep olabilir. Altının ons fiyatının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde durmasının risk algısının yüksek olduğuna işaret ettiğini, normalleşme sürecinde 2026 yılsonunda altının 3 bin - 4 bin dolar seviyelerinde dengelenmesini öngörmek yanlış olmaz." dedi.
Gümüşe olan talebin artmasıyla fiyatlarının da yükseldiği son dönemlere ilişkin Demirtaş "Altına ilginin arttığı dönemlerde gümüşe de ilgi artabiliyor. Riski yaymak amacıyla, altının yanında gümüş de bir miktar portföylerde olabilir ama fiyatının düşük olmasının düşük olması bizim için bir yatırım gerekçesi değildir." sözlerini söyledi.