Gram altın 10 bin liraya koşuyor! Uzmanlar tarih verdi

GÜMÜŞTE TALEP ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Gümüşün likiditesinin düşük olması nedeniyle sert fiyat hareketlerinin oluştuğuna dikkat çeken Öztürk "Hem kıymetli maden hem de sanayi alanında kullanımı olan gümüş son dönemdeki yapay zeka altyapısında ve enerji alanında da kendine yeni bir kullanım alanı açtı. Bu da gümüşe olan talebin artışını destekliyor. Fakat likiditesi altına göre daha düşük olması nedeniyle yükseliş ve düşüşlerde daha sert hareketler yapabildiği için gümüş yatırımları yanında riskleri de getiriyor. Bu nedenle gümüş yatırımlarını önersek de bu yatırımların ölçülü olması gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

