20°
Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

Ev almak isteyenler yüksek faiz oranları ve kredi limitlerinin sınırlı olması nedeniyle hayallerini erteliyor. Bir gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler tarafından en çok sorulan soru ise "Ne zaman ev alabiliriz?" İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a emlak piyasasında son durum ve beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu.

sektöründe dalgalanma devam ediyor. faizlerinin yüksek olması ve kredilerin sınırlı olması taşınmaz almak isteyenleri zorluyor. Bankadan alınan kredilerin geri ödeme miktarları yatırımcıları zorladığı için gayrimenkul alışverişi erteleniyor bu da dolaylı olarak sektöründe yavaşlamalara neden oluyor.

Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

Peki ev almak için en doğru zaman ne zaman? Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a 2026 yılında fiyatları ve satılık konut fiyatları hakkında öngörülerini anlattı.

Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

Konut piyasasında var olan seyrin yeni yılda da devam edeceğinin sinyallerini veren Aşa, "2026 yılında olağanüstü bir ekonomik gelişme olmazsa mesela faizlerde çok düşüş ya da enflasyonun düşmesi gibi bir durum olmazsa gayrimenkul sektöründe aynı seyir devam eder" dedi.

Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

Faizlerin yanında bankaların da kredi musluğunu açması gerektiğine değinen Aşa, "Faizler yüksek hem de kredi kısıtlı. Bankalardan 5 milyon liradan daha yüksek oranlarda kredi alınamıyor neredeyse. Bu kısıtlılık piyasayı etkiliyor. Sadece elinde nakit para olan kişiler konut alabiliyor. Ya da nakit parası olup küçük bir miktar açığı kalan kişiler tamamlama kredisine başvuruyor. Ancak elinde yüklü nakit olmayan kişiler ev alma hayallerini öteliyor" diyerek gayrimenkul sektöründeki durgunluğun sebeplerine değindi.

Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

FAİZ DÜŞÜŞÜYLE HAREKET ARTACAK

"Merkez bankası düşürmeye başladı. Bu kademeli düşüş sayesinde faiz oranları istenen seviyeye gelirse sektörde konut talebi yeniden oluşabilir" diyen Aşa, bu oranların konut piyasasını canlandıracağını ve gayrimenkul sahibi olmak isteyen yatırımcılar için de fırsat olacağını belirtti.

Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

FAİZ DÜŞERSE GAYRİMENKUL FİYATLARI YÜKSELİR

Faizlerin düşmesinin ardından talep artarsa bu kez de taşınmaz fiyatlarının yükseleceğinin altını çizen Aşa, "Faiz düşüşüyle bu kez ev fiyatları yükselecek. Bu döngü içerisinde vatandaş, uygun bir ödeme koşuluyla artık fiyatın önemi olmadığını savunuyor. Bu şekilde 2026 yılında da tablo çok değişmeyecek" dedi.

Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı

EV ALMAK İSTEYEN İÇİN UYGUN ZAMAN

Faiz düşüşünün sektördeki fiyatların yükselmesiyle sonuçlanacağını belirten Aşa, konut ya da iş yeri gibi taşınmaz sahibi olmak isteyenler için "Şu an alım zamanı. Gayrimenkul almak isteyen şu an hemen almalı. 2026 yılında faiz düşerse bu sefer ev fiyatları fırlayacak. Yani konut almak isteyen fiyatlar yükselmeden hemen ev alabilir fiyat durgunluğundan faydalanabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.

