Benim Sayfam
Hava Durumu
19°
Gram altın için beklenen fırsat geldi! İslam Memiş’ten ezber bozan tahmin!

Kasım 04, 2025 13:19
gram altın

Katıldığı bir haber kanalında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcıları için çok kritik açıklamalarda bulundu. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Memiş, altında alım zamanının başladığını söyledi.
 

enflasyon

Memiş, enflasyon rakamlarına dikkat çekerek "Enflasyon yüzde 3'ün üzerinde bekleniyordu ama beklentinin altında kaldı. Yüzde2.55 olarak açıklandı. Yıllık bazda da yüzde 32.87 oldu. Özellikle gıda tarafındaki artışlar dikkat çekici. Yine enflasyon rakamlarında geçici değil, biraz daha sürecin uzaması söz konusu olabilir. Döviz tarafında da yukarı yönlü hareketler devam ettikçe hem gıda enflasyonu hem yaklaşık 118 kalemdeki artışlar yıl sonuna kadar devam edebilir diye düşünüyorum" dedi.
 

KASIM AYINDA OLUMLU SEYİR

Küresel piyasalar açısından Kasım ayının iyi başladığını vurgulayan analist, Amerika’daki hükümet kapanmasının da piyasalarda geçici bir endişe yarattığını belirtti:  "Kasım ayını zaten iyimser bir açılış yaptı küresel piyasalar. Tek problem Amerika’da hükümetin tekrar kapalı olmaya devam etmesi. Ancak Amerika’da hükümet tekrar açıldığı zaman piyasada iyimserliğin, yani borsada, en azından kripto para piyasasında, küçük enstrümanlarda iyimserliğin devam edeceğini bekleyebiliriz"
 

Altın fiyatları

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, düşüşlerin sınırlı kaldığını belirterek yatırımcılara kademeli alım tavsiyesinde bulunarak "Gram altın tarafında, ons altın tarafında düşüşlerin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Nabzı düştü onun da. O düşüşün nabzı da düştü, yani böyle bir yere yaslanayım da tekrar devam edeyim der gibi sanki. Öyle hissediyorum ben" dedi.
 

altın

"Geçen ay 6200-6300 lira civarında alım yapmayanlar bence iyi bir karar verdi. Panik yapmayanlar şu anda 5543 lira seviyesinde. Kademeli alım zamanının başladığını şahsen düşünüyorum. 5540 lira seviyesinden %25 tekrar aşağı yönlü geldiği zaman %25’er, bu ay sonuna kadar dört hamlede toplamakta fayda var"
 

bitcoin

Memiş, ons altın ve Bitcoin için de teknik olarak "Yine ons altın tarafındaki 3850-3800 bandıyla düşüş yönü beklentimiz devam ediyor ama Bitcoin oldukça ucuz kaldı. 104.813 dolar seviyesinde. Amerikan hükümeti açıldıktan sonra burada da sert yükselişler mümkün olabilir" diyerek yatırımcılar için kritik hatırlatmalar yaptı.
 

altın

Kasım ayı genelinde piyasaların olumlu seyrettiğini vurgulayan Memiş,"Genel piyasa iyimser. İçeride enflasyon rakamı önemliydi. Dün artık bu enflasyon rakamı açıklandı. Piyasalar önünü biraz daha net gördü. Yeni harçlar, vergiler, yeni zamlar... Bu tarafta fotoğraf biraz daha netleşti. Şimdi Amerika’da tarım dışı istihdam verisi var, orayı takip etmeye devam edeceğiz. Ama küresel piyasalarda olumsuz bir gelişme olmadığını, aksine Kasım ayında biraz daha olumlu gelişmelere odaklanacağımızı düşünüyorum. Finansal piyasalarda şu anda bir gerginlik yok. Sakin bir seyir var ama enflasyon rakamlarında biraz daha yukarı yönlü revize gelebilir. Döviz tarafında da tekrar yukarı yönlü revize gelebilir" dedi.

İslam Memiş, X hesabında yaptığı paylaşımda da gram altının fiziki olarak 5.540 liradan işlem gördüğünü ve yüzde 25'lik alım için bunun bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Memiş, yüzde 75'lik alım için ise biraz daha beklemek gerektiğini söyledi. 

