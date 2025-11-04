Gram altın için beklenen fırsat geldi! İslam Memiş’ten ezber bozan tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, düşüşlerin sınırlı kaldığını belirterek yatırımcılara kademeli alım tavsiyesinde bulunarak "Gram altın tarafında, ons altın tarafında düşüşlerin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Nabzı düştü onun da. O düşüşün nabzı da düştü, yani böyle bir yere yaslanayım da tekrar devam edeyim der gibi sanki. Öyle hissediyorum ben" dedi.

