Altın çılgınlığı bitti mi? İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtan uyarı

MAKAS ARALIKLARI DARALDI

Memiş, Kapalıçarşı piyasasında ithalat yasağı nedeniyle artan iç talebin makas aralıklarını genişlettiğini, ancak son dönemde bu farkın azaldığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalıçarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı içerideki talep artmış, 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik farkı oluşmuştu. Bu fark şu anda 4.500 dolara kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da alımlarını durdurdu. Alınacak yaklaşık 40 tonluk altının iç piyasaya sürülmesiyle makas aralıkları daraldı" dedi.