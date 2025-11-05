Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın çılgınlığı bitti mi? İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtan uyarı

Kasım 05, 2025 10:17
1
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, kripto para piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Altın için yatırım fırsatının geldiğini belirten Memiş, elinde para olan kişiler için çok kritik hatırlatmalar yaptı. 

2
Kapalıçarşı piyasasında

MAKAS ARALIKLARI DARALDI

Memiş, Kapalıçarşı piyasasında ithalat yasağı nedeniyle artan iç talebin makas aralıklarını genişlettiğini, ancak son dönemde bu farkın azaldığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalıçarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı içerideki talep artmış, 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik farkı oluşmuştu. Bu fark şu anda 4.500 dolara kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da alımlarını durdurdu. Alınacak yaklaşık 40 tonluk altının iç piyasaya sürülmesiyle makas aralıkları daraldı" dedi.

3
GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Gram altındaki düşüşün temel nedeninin işçilik farklarının azalması olduğunu kaydeden Memiş, "Ons altın 4.000 doların üzerinde olsa da gram altın yüzde 1 değer kaybetti. Bu sabah itibarıyla gram altın 5.540 TL seviyesindeydi. Burada yüzde 25 oranında kademeli alım yapılabileceğini belirttim. Elinizdeki varlığın yüzde 25’iyle alım yapıp, kalan yüzde 75’i Kasım sonuna kadar bekletmek gerekiyor" diyerek rakam verdi.

4
YÜZDE 25 ALIM YAPTIK BEKLEMEYE GEÇİYORUZ

YÜZDE 25 ALIM YAPTIK BEKLEMEYE GEÇİYORUZ

Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 3.995 dolar seviyesinde olduğunu, 3.980 doların güçlü destek olduğunu ve ana trend hedefinin 3.800 dolar civarında bulunduğunu söyledi.

5
GRAM ALTIN

"Kasım sonuna kadar sabırla bekleyeceğiz. Gram altında yüzde 25 alım yaptık, kalan yüzde 75 Kasım sonuna kadar beklemede" diyen Memiş, benzer şekilde gümüşte de acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

6
GRAM ALTIN

Memiş, "Gümüşün ons fiyatı 48 dolar, 47 dolar destek seviyesi. Gram gümüş 64,90 TL seviyesinde. Burada da yüzde 25 oranında kademeli alım yapılabilir, kalan yüzde 75 bekletilmeli. Gümüşte de acele etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

7
ALTIN KITLIĞI MI VAR?

ALTIN KITLIĞI MI VAR?

Hafta sonu Çin’de fiziki altın alım-satımına yönelik yeni vergilendirme getirildiğini hatırlatan Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da içeride fiziki alımı durdurduğunu söyledi.

8
Ekim ayında piyasada ciddi bir manipülasyon

Memiş, "Ekim ayında piyasada ciddi bir manipülasyon yaşandı. Altın kıtlığı söylemleriyle yatırımcılar gaza getirildi, ardından sert düşüş geldi. Merkez bankaları bu süreçte devreye girerek piyasayı yeniden şekillendirdi. Bu da planlı bir süreçti" dedi.

 

9
ALTIN MI BITCOIN Mİ ALALIM?

ALTIN MI BITCOIN Mİ ALALIM?

Memiş, yatırım araçları arasında en cazip fırsatın Bitcoin’de olduğunu belirterek "Şu anda altın mı Bitcoin mi derseniz cevabım Bitcoin. Gümüş mü Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin. En ucuz enstrüman Bitcoin, ikinci sırada Euro" diyerek Euro/dolar paritesinde 1.1580 seviyesinin destek olduğunu hatırlattı.

10
altın bitcoin

Ayrıca "1.16 altındaki her geri çekilme benim için alım fırsatı. 2026’nın ilk çeyreğinde hedef 1.212. Euro/TL’de kısa vadede 50 TL üzeri hedefliyorum" açıklamasında bulundu.

Dolar/TL’nin ise 42 TL seviyesinde stabil olduğunu kaydeden Memiş, Kasım içinde 43 TL seviyesine yerleşmesini beklediğini söyledi.

11
PAKETLİ GRAM ALTINDAN UZAK DURUN

PAKETLİ GRAM ALTINDAN UZAK DURUN

Memiş, paketli gram altınlarda hala yüksek işçilik farkı bulunduğunu hatırlatarak yatırımcılara şu uyarıyı yaptı: "Paketli gram altınlar halen işçilikli, bu yüzden yatırım için uygun değil. Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek yani Darpane basımı altınlar alınabilir" dedi.

12
Son olarak Kasım ayına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş,

Son olarak Kasım ayına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş,

"Kasım ayı, Ekim’e kıyasla daha istikrarlı geçecek: Gram altın ve gümüşte %25 alım, kalan %75 beklemede, ons altın ve gümüşte alım zamanı henüz değil, en ucuz yatırım aracı Bitcoin, ikinci sırada Euro, Borsa kısa vadede kazandırmıyor" diyerek yatırımcılar için piyasayı özetledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.