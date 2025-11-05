Altın çılgınlığı bitti mi? İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtan uyarı

Kategoriler
Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, kripto para piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Altın için yatırım fırsatının geldiğini belirten Memiş, elinde para olan kişiler için çok kritik hatırlatmalar yaptı.
Memiş, Kapalıçarşı piyasasında ithalat yasağı nedeniyle artan iç talebin makas aralıklarını genişlettiğini, ancak son dönemde bu farkın azaldığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalıçarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı içerideki talep artmış, 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik farkı oluşmuştu. Bu fark şu anda 4.500 dolara kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da alımlarını durdurdu. Alınacak yaklaşık 40 tonluk altının iç piyasaya sürülmesiyle makas aralıkları daraldı" dedi.
Gram altındaki düşüşün temel nedeninin işçilik farklarının azalması olduğunu kaydeden Memiş, "Ons altın 4.000 doların üzerinde olsa da gram altın yüzde 1 değer kaybetti. Bu sabah itibarıyla gram altın 5.540 TL seviyesindeydi. Burada yüzde 25 oranında kademeli alım yapılabileceğini belirttim. Elinizdeki varlığın yüzde 25’iyle alım yapıp, kalan yüzde 75’i Kasım sonuna kadar bekletmek gerekiyor" diyerek rakam verdi.
Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 3.995 dolar seviyesinde olduğunu, 3.980 doların güçlü destek olduğunu ve ana trend hedefinin 3.800 dolar civarında bulunduğunu söyledi.
"Kasım sonuna kadar sabırla bekleyeceğiz. Gram altında yüzde 25 alım yaptık, kalan yüzde 75 Kasım sonuna kadar beklemede" diyen Memiş, benzer şekilde gümüşte de acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Memiş, "Gümüşün ons fiyatı 48 dolar, 47 dolar destek seviyesi. Gram gümüş 64,90 TL seviyesinde. Burada da yüzde 25 oranında kademeli alım yapılabilir, kalan yüzde 75 bekletilmeli. Gümüşte de acele etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hafta sonu Çin’de fiziki altın alım-satımına yönelik yeni vergilendirme getirildiğini hatırlatan Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da içeride fiziki alımı durdurduğunu söyledi.
Memiş, "Ekim ayında piyasada ciddi bir manipülasyon yaşandı. Altın kıtlığı söylemleriyle yatırımcılar gaza getirildi, ardından sert düşüş geldi. Merkez bankaları bu süreçte devreye girerek piyasayı yeniden şekillendirdi. Bu da planlı bir süreçti" dedi.
Memiş, yatırım araçları arasında en cazip fırsatın Bitcoin’de olduğunu belirterek "Şu anda altın mı Bitcoin mi derseniz cevabım Bitcoin. Gümüş mü Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin. En ucuz enstrüman Bitcoin, ikinci sırada Euro" diyerek Euro/dolar paritesinde 1.1580 seviyesinin destek olduğunu hatırlattı.
Ayrıca "1.16 altındaki her geri çekilme benim için alım fırsatı. 2026’nın ilk çeyreğinde hedef 1.212. Euro/TL’de kısa vadede 50 TL üzeri hedefliyorum" açıklamasında bulundu.
Dolar/TL’nin ise 42 TL seviyesinde stabil olduğunu kaydeden Memiş, Kasım içinde 43 TL seviyesine yerleşmesini beklediğini söyledi.
Memiş, paketli gram altınlarda hala yüksek işçilik farkı bulunduğunu hatırlatarak yatırımcılara şu uyarıyı yaptı: "Paketli gram altınlar halen işçilikli, bu yüzden yatırım için uygun değil. Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek yani Darpane basımı altınlar alınabilir" dedi.
Son olarak Kasım ayına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş,
"Kasım ayı, Ekim’e kıyasla daha istikrarlı geçecek: Gram altın ve gümüşte %25 alım, kalan %75 beklemede, ons altın ve gümüşte alım zamanı henüz değil, en ucuz yatırım aracı Bitcoin, ikinci sırada Euro, Borsa kısa vadede kazandırmıyor" diyerek yatırımcılar için piyasayı özetledi.