Çalışanlar dikkat! SGK'dan elden maaş alanlara ve asgari ücretlilere gerçek maaş operasyonu

CEZAİ SONUÇLAR GELECEK

Birçok işletmenin, çalışanları­na gerçekte daha yüksek maaş verse bile, SGK’ya asgari ücret üzerinden prim bildirimi yaptığını belirten Erdursun, ücretin bir kısmının bordrodan, kalan kısmının ise elden ödendiğini söyledi. Bu uygulama kısa vadede iş­letmenin prim yükünü azaltı­yor gibi görünse de, hem çalı­şan hem işveren için riskli ve cezai sonuçlar doğuruyor.

