Çalışanlar dikkat! SGK'dan elden maaş alanlara ve asgari ücretlilere gerçek maaş operasyonu

Kasım 06, 2025 09:51
1
Asgari ücret

Asgari ücretin ne kadar olacağı­na dair tartışmalar devam ederken, çalışanlar için çok kritik başka bir noktaya dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın asgari ücretli gibi gösterilen ya da elden maaş alan çalışanları radarına aldığını ve bu gibi durumların tespiti halinde ağır cezaların geleceğini belirtti. İşte detaylar...
 

2
as­gari ücretli

Türkiye’de çalı­şanların çok büyük bir bölümü hala as­gari ücretli ya da ona çok yakın ma­aşlarla çalışıyor. Bu durumun Sosyal Güvenlik Kuru­mu’nun (SGK) radarına girdiğini belirten Erdursun, "SGK, özellikle tekstil, gıda, hizmet, inşaat ve perakende gibi emek yoğun sektörlerde, uzun yıllardır aynı çalışanları­nı asgari ücretle gösteren işlet­melere yönelik geniş çaplı de­netimler başlattı. Amaç, kayıt dışı ücretleri tespit etmek, ger­çek işçilik oranlarını belirle­mek ve Türkiye’deki gerçek as­gari ücretli oranını ortaya koy­mak" diyerek süreci özetledi.
 

3
MAAŞ FARKI ORTAYA ÇIKACAK

MAAŞ FARKI ORTAYA ÇIKACAK

Türkiye’de 2 milyon 248 bin 858 işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerde toplam 18 milyon 633 bin 416 kişi istih­dam ediliyor. Türkiye’de asgari ücretin brüt tutarı 26.005 TL 50 kuruş.SGK verilerine göre ise or­talama bildirilen brüt ücret 47.676 TL. Yani SGK’ya bildi­rilen ortalama maaş, asgari üc­retin 1,83 katı" diyen Erdursun, Türkiye’de “ortalama ücret” ile “asgari üc­ret” arasındaki farkın giderek azaldığının altını çizdi.
 

4
CEZAİ SONUÇLAR GELECEK

CEZAİ SONUÇLAR GELECEK

Birçok işletmenin, çalışanları­na gerçekte daha yüksek maaş verse bile, SGK’ya asgari ücret üzerinden prim bildirimi yaptığını belirten Erdursun, ücretin bir kısmının bordrodan, kalan kısmının ise elden ödendiğini söyledi. Bu uygulama kısa vadede iş­letmenin prim yükünü azaltı­yor gibi görünse de, hem çalı­şan hem işveren için riskli ve cezai sonuçlar doğuruyor.
 

5
sgk

SGK’nın başlattığı yeni dene­timlerin temel amacının, bu yapay ücret tablosunu düzeltmek olduğunu belirten Erdursun, bu denetimlerle sade­ce haksız prim eksikliğini değil, aynı zamanda Türkiye’de ger­çek asgari ücretli oranını tes­pit etmeyi de amaçlandığını kaydetti.
 

6
MÜFETTİŞLER RADARINA ALDI

MÜFETTİŞLER RADARINA ALDI

“Usta terzi” olarak bildirilen bir çalışanın asgari ücretle gö­rünmesi, SGK açısından tutar­sızlık olarak değerlendirili­yor. Müfettişler bu kod-ücret uyumsuzluklarını yakın takibe almış durumda.
 

7
GERİYE DOĞRU TAHSİL EDİLECEK

GERİYE DOĞRU TAHSİL EDİLECEK

Yargıtay kararlarına göre, iş­çinin gerçek ücreti SGK’ya ek­sik bildirildiyse, işveren hem SGK’ya hem işçiye karşı so­rumlu oluyor. Erdursun, "Eksik bildirilen primler ge­riye dönük tahsil edilir, gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanır, işveren prim teşviklerin­den mahrum kalır, bu farklar geriye dönük 5 yı­la kadar tahsil edilebildiği gibi, çalışanlar da ileride açacakları davalarda fark prim ve tazmi­nat haklarını talep edebilirler" diyerek çalışanları uyardı. 
 

8
TÜRKİYE İŞGÜCÜ İÇİN KRİTİK ÖNEM

TÜRKİYE İŞGÜCÜ İÇİN KRİTİK ÖNEM

Asgari ücretin ortalama üc­ret haline gelmesi, hem ka­mu maliyesinde hem bireysel emeklilik sisteminde büyük ka­yıplar oluşturduğunu bildiren Erdursun, SGK’nın yeni denetim süre­cinin Türkiye'de işgücü piyasası için kritik önemde olduğunu söyledi.

9

