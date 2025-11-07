Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Toryumla çalışan dev nükleer gemi tanıtıldı

14 bin konteyner taşıyacak dev gemi, 200 megavatlık toryum reaktörüyle yıllarca yakıt ikmali yapmadan seyredecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toryumla çalışan dev nükleer gemi tanıtıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 14:30

, nükleer enerjiyle çalışan dünyanın en büyük projesini resmen tanıttı. Yeni nesil gemi, 200 megavat termal güç üreten toryum bazlı eriyik tuz reaktörü (TMSR) ile donatılacak ve tam 14 bin standart konteyner taşıma kapasitesine sahip olacak. Proje, hem deniz taşımacılığında hem de nükleer enerjide yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor.

YÜKSEK VERİM, DÜŞÜK RİSK

Geminin kalbinde yer alan 200 megavatlık reaktör, ABD Donanması’nın Seawolf sınıfı denizaltılarında kullanılan S6W reaktörleriyle aynı güç seviyesinde. Ancak Çin’in sistemi çok daha verimli. Reaktörün ürettiği ısı doğrudan tahrik için değil, süper kritik karbondioksit (sCO₂) çevrimiyle çalışan bir Brayton jeneratörüne aktarılacak. Bu sayede ısıdan elektriğe dönüşüm oranı yüzde 45 ila 50 arasında olacak — bu da geleneksel buhar çevrimli sistemlerin yaklaşık yüzde 33’lük verimine kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Geminin bu sistemle üreteceği 50 megavatlık elektrik gücü, yakıt ikmali yapılmadan yıllarca seyir yapmasına yetecek.

TORYUMUN DOĞAL GÜVENLİĞİ

Yeni reaktörün en dikkat çekici yönü, geleneksel uranyum yerine toryum kullanması. Toryum daha bol bulunuyor, ayrıca reaktörün suyla soğutulmasına gerek olmadığı için sistem hem daha kompakt hem de çok daha güvenli hale geliyor.
Reaktör atmosferik basınçta çalıştığından patlama riski yok. Üstelik güçlü negatif sıcaklık katsayısı sayesinde sıcaklık arttıkça reaksiyon kendiliğinden yavaşlıyor. Yani olası bir “kontrolden çıkma” senaryosu fiziksel olarak mümkün değil.

10 YIL BAKIM GEREKTİRMEYEN MODÜLER TASARIM

Tasarımda iki pasif artık ısı giderme sistemi yer alıyor. En kötü durumda bile erimiş tuz yakıtı özel bir güvenlik odasına akıp katılaşıyor ve radyoaktif maddelerin yayılması önleniyor. Reaktör modüler bir yapıda tasarlandığı için her bir modülün ömrü 10 yıl. Bu sürenin sonunda yeniden yakıt doldurmak yerine tüm modül değiştiriliyor. Bu da hem bakım süresini kısaltıyor hem de insan hatası riskini azaltıyor.
Acil durumlar içinse gemiye 10 megavatlık dizel jeneratör entegre edilecek.

ÇİN’İN NÜKLEER DENİZCİLİK ATILIMI

Bu dev kargo gemisi, Çin’in ileri projelerinin bir halkası. Ülke, 2025’te Gobi Çölü’nde toryum reaktörünü başarıyla çalıştırarak dünya tarihinde bir ilke imza atmıştı. ABD’nin 1960’larda durdurduğu bu teknolojiyi yeniden canlandıran Çin, şimdi de toryumu ticari deniz taşımacılığına taşımaya hazırlanıyor.
Pekin yönetimi, İç Moğolistan’daki zengin toryum rezervlerinden yararlanmayı planlıyor. Ayrıca kurşun-bizmut soğutmalı hızlı reaktörlerle çalışan petrol tankerleri ve yüzer nükleer enerji istasyonları da gündemde.

ETİKETLER
#çin
#nükleer enerji
#kargo gemisi
#Deniz Taşımacılığı
#Toryum
#Tmsr
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.