Efsane geri döndü! Renault Twingo E-Tech tanıtıldı

Renault, iki yıl önce konsept olarak gösterdiği Twingo E-Tech’i sonunda sahneye çıkardı. Marka, 1992’deki orijinal Twingo’nun sevimli hatlarını koruyarak nostaljiyle yeniliği buluşturmuş. Sonuç; tanıdık çizgilere sahip ama tamamen elektrikli, modern bir şehir otomobili.



Şirket, yeni Twingo’yu 20 bin euronun altında bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor. Böylece Renault, uygun fiyatlı Çinli elektrikli araçların hızla büyüyen rekabetine güçlü bir yanıt vermek istiyor.



UYGUN FİYAT, AKILLI TEKNİK SEÇİMLER

Renault, maliyetleri kontrol altında tutmak için Twingo E-Tech’te 27,5 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryalara yer vermiş. Bu tercih, batarya maliyetini yaklaşık yüzde 20 düşürmüş durumda. WLTP standartlarına göre menzil ise 263 kilometre olarak açıklanmış.

Küçük batarya demek, biraz daha mütevazı şarj hızları demek. Twingo E-Tech’in DC hızlı şarj desteği 50 kW, AC şarj gücü ise 11 kW. Renault’ya göre, yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi sadece 30 dakika. Tam dolum ise AC bağlantıda yaklaşık 2 saat 35 dakika sürüyor.

KOMPAKT BOYUT, PRATİK ŞEHİR PERFORMANSI

Twingo E-Tech, 80 beygir (60 kW) güç ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. 0’dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede ulaşıyor, maksimum hızı ise 130 km/s ile sınırlı. Yaklaşık 1.200 kilogram ağırlığındaki araç, şehir içinde çevik ve hafif bir sürüş vaat ediyor.

İÇERİDE NOSTALJİYLE FONKSİYONELLİK BULUŞUYOR

Tasarımcılar, orijinal Twingo’nun yuvarlak farlarını ve sade hatlarını korumuş. İç mekanda ise koyu tonlu plastik yüzeyler, canlı renk detaylarıyla yumuşatılmış. Arka koltuklar 17 santimetre ileri-geri kayabiliyor. Böylece ister diz mesafesi, ister bagaj hacmi artırılabiliyor.

360 litrelik bagaj kapasitesi, koltuklar yatırıldığında 1000 litreye kadar çıkıyor — küçük bir şehir otomobili için oldukça cömert bir alan.

ÜRETİM SLOVENYA’DA, TESLİMATLAR 2026’DA

Yeni Twingo E-Tech’in üretimi Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında yapılacak. Renault, teslimatların 2026’nın başında başlamasını planlıyor.