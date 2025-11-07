Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacaklar

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ilk 4 hafta maçları kapsamında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarının ardından ise Devler Ligi'nde İspanya devi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2025 saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Monaco ve Union Saint-Gilloise mücadelelerinden galibiyet ile ayrılırsa, Atletico Madrid maçı ilk 8 için kritik rol oynayacak. Atletico Madrid ise ilk 4 hafta karşılaşmaları kapsamında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 6 puan toplayan İspanya devi, Şampiyonlar Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre RAMS Park'ta oynanacak. Kritik mücadelenin henüz biletleri hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte maçın bilet satışının detaylarının da belli olması bekleniyor.