17°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçları kapsamında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacağı gündem oldu. Karşılaşmanın detayları belli oldu.

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 14:57

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan 'nde mücadele eden , ilk 4 hafta maçları kapsamında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarının ardından ise Devler Ligi'nde İspanya devi ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacaklar

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2025 saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Monaco ve Union Saint-Gilloise mücadelelerinden galibiyet ile ayrılırsa, Atletico Madrid maçı ilk 8 için kritik rol oynayacak. Atletico Madrid ise ilk 4 hafta karşılaşmaları kapsamında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 6 puan toplayan İspanya devi, Şampiyonlar Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacaklar

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre 'ta oynanacak. Kritik mücadelenin henüz biletleri hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte maçın bilet satışının detaylarının da belli olması bekleniyor.

