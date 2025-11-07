Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Gazze’de 2 yıl aradan sonra ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu barış planını hem Hamas hem de İsrail tarafı onayladı.

Alınan kararın ardından açıklama gerçekleştiren Hamas’lı yöneticiler; ‘Başta Türkiye olmak üzere arabulucu olan ülkelere teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

Alınan barış kararının üzerinden 1 ay geçti ancak bölgedeki belirsizlik halen sürüyor. Hamas ve İsrail arasında yapılan anlaşmanın sürdürülebilir olması için bölgedeki güvenliğin sağlanması ve İsrail’in saldırılarının tam anlamıyla durması gerekiyor.

GAZZE’YE BARIŞ GÜCÜ!

Gazze’de sağlanması hedeflenen barış için, ABD’nin hazırladığı 20 maddelik plan BMGK oylamasına sunulacak. Hazırlanan taslak metne göre; Birleşmiş Milletler, seçilen ülkelerden gelen askeri güçlere 2 yıl boyunca yetkilendirme yapacak.

Belirlenen yetkiler ise; sivilleri korumak, insani yardımların akışını denetlemek, Mısır ve İsrail sınırlarında güvenli bölgeler tesis etmek, devlet dışı silahlı örgütleri silahsızlandırmak ve yeni bir Filistin polis gücünü oluşturmak olacak.

TÜRKİYE’DEN KOMANDOLAR GİDECEK!

Gazze Şeridi’nde çatışmasızlık ortamının korunması, insani yardım sevkiyatlarının kesintisiz ulaşması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması için çok uluslu bir Barış Gücü kurulacak. Karar kapsamında ABD, İngiltere, Fransa, Mısır, Ürdün ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye de kuvvet katkısı taahhüdünde bulunmuştu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye’den 1000 komando personeli hazır olacak ve destek istendiği takdirde hızlı bir şekilde bölgeye intikal edecek.

KOMANDOLARA KRİTİK GÖREV!

Türkiye’nin görevlendirdiği 1000 komando, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı seçkin birliklerden oluşuyor. Askerler, kentsel çatışma, insani yardım koruma, mayın/EYP temizleme ve hızlı müdahale konularında yoğun eğitimlerden geçirildi.

Barış Gücü birliklerinin Gazze’nin kuzey ve güney giriş noktalarında konuşlanması bekleniyor. Barış Gücü’ndeki askerler, BM gözlemcileriyle koordineli olarak devriye, arama-tarama ve güvenlik operasyonları yürütecek.

Askeri birliklerin ne zaman Gazze’ye gideceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.