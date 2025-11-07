Menü Kapat
 | Emir Yücel

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Gazze’de 2 yıl aradan sonra sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliği için BM onaylı çok uluslu Barış Gücü kuruluyor. Türkiye, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan seçilen 1000 komando ile bu güce katılacak. Komandolar, sivilleri korumak, insani yardımları denetlemek ve sınır güvenliğini sağlamakla görevli olacak. Birlikler, kentsel çatışma ve mayın temizleme eğitimleriyle Gazze’nin kuzey ve güney girişlerinde konuşlanacak. Barış gücünün bölgeye intikali ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 14:36

’de 2 yıl aradan sonra sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu planını hem hem de tarafı onayladı.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Alınan kararın ardından açıklama gerçekleştiren Hamas’lı yöneticiler; ‘Başta Türkiye olmak üzere arabulucu olan ülkelere teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Alınan barış kararının üzerinden 1 ay geçti ancak bölgedeki belirsizlik halen sürüyor. Hamas ve İsrail arasında yapılan anlaşmanın sürdürülebilir olması için bölgedeki güvenliğin sağlanması ve İsrail’in saldırılarının tam anlamıyla durması gerekiyor.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

GAZZE’YE BARIŞ GÜCÜ!

Gazze’de sağlanması hedeflenen barış için, ABD’nin hazırladığı 20 maddelik plan BMGK oylamasına sunulacak. Hazırlanan taslak metne göre; Birleşmiş Milletler, seçilen ülkelerden gelen askeri güçlere 2 yıl boyunca yetkilendirme yapacak.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Belirlenen yetkiler ise; sivilleri korumak, insani yardımların akışını denetlemek, Mısır ve İsrail sınırlarında güvenli bölgeler tesis etmek, devlet dışı silahlı örgütleri silahsızlandırmak ve yeni bir Filistin polis gücünü oluşturmak olacak.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

TÜRKİYE’DEN KOMANDOLAR GİDECEK!

Gazze Şeridi’nde çatışmasızlık ortamının korunması, insani yardım sevkiyatlarının kesintisiz ulaşması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması için çok uluslu bir Barış Gücü kurulacak. Karar kapsamında ABD, İngiltere, Fransa, Mısır, Ürdün ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye de kuvvet katkısı taahhüdünde bulunmuştu.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye’den 1000 komando personeli hazır olacak ve destek istendiği takdirde hızlı bir şekilde bölgeye intikal edecek.

KOMANDOLARA KRİTİK GÖREV!

Türkiye’nin görevlendirdiği 1000 komando, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı seçkin birliklerden oluşuyor. Askerler, kentsel çatışma, insani yardım koruma, mayın/EYP temizleme ve hızlı müdahale konularında yoğun eğitimlerden geçirildi.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Barış Gücü birliklerinin Gazze’nin kuzey ve güney giriş noktalarında konuşlanması bekleniyor. Barış Gücü’ndeki askerler, BM gözlemcileriyle koordineli olarak devriye, arama-tarama ve güvenlik operasyonları yürütecek.

Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler

Askeri birliklerin ne zaman Gazze’ye gideceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#barış
#Bmgk
#Barış Gücü
#Gündem
