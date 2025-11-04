Gazze'de barış gücü şekilleniyor: İlk askerler ocak ayında gidecek

ABD, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasına ilişkin karar tasarısını Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi. Taslak kararda ABD ve diğer katılımcı ülkelerin 2027 sonuna kadar Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda geniş bir yetkiye sahip olmasını öngörüyor. 2 yıllık süre daha sonra uzatılabilecek.

ABD'li bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, taslak kararın BM Güvenlik Konseyi'nde görüşüleceğini, ilk askerlerin Gazze'ye ocak ayında gönderileceğini söyledi. ABD'li yetkili, Uluslararası Güvenlik Gücü'nün “barış gücü değil, uygulama gücü” olacağını vurguladı.

Uluslararası Güvenlik Gücü, katılımcı ülkelerden askerlerden oluşacak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceğini söylediği Gazze Barış Kurulu ile istişare edilerek kurulacak.

Taslak ayrıca Barış Kurulu'nun en azından 2027 sonuna kadar görevde kalmasını öngörüyor.

BARIŞ (GÖREV) GÜCÜ'NÜN GÖREVİ NE OLACAK?

Gazze'ye giden ekip, İsrail ve Mısır sınırlarının güvenliğini sağlayacak, sivilleri ve insani yardım koridorlarını korumak ve misyonunda ortaklık kuracağı yeni bir Filistin polis gücü yetiştirecek.

Taslakta, görev gücünün ayrıca ''Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak, askeri, terör ve saldırı altyapısının yıkılması ve yeniden inşasının önlenmesi ile devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak imha edilmesi yoluyla Gazze'deki güvenlik ortamını istikrara kavuşturacağı'' belirtiliyor.

Bu, Hamas veya içindeki unsurlar bunu gönüllü olarak yapmazsa, yetki alanının Hamas'ı silahsızlandırmayı da içerdiğini gösteriyor.

Taslakta ayrıca, görev gücünün “Gazze anlaşmasını desteklemek için gerekli olabilecek ek görevleri” üstleneceği belirtiliyor.