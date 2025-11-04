Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze'de barış gücü şekilleniyor: İlk askerler ocak ayında gidecek

Gazze'de barış gücü için ABD, karar tasarısını Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi. Yetkililer, ilk askerlerin ocak ayında gideceğini belirtti. Katılımcı ülkelerin 2027 sonuna kadar ülkede kalması bekleniyor, gerekirse bu süre uzatılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Axios
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:55

, Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasına ilişkin karar tasarısını Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi. Taslak kararda ABD ve diğer katılımcı ülkelerin 2027 sonuna kadar Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda geniş bir yetkiye sahip olmasını öngörüyor. 2 yıllık süre daha sonra uzatılabilecek.

ABD'li bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, taslak kararın BM Güvenlik Konseyi'nde görüşüleceğini, ilk askerlerin Gazze'ye ocak ayında gönderileceğini söyledi. ABD'li yetkili, Uluslararası Güvenlik Gücü'nün “barış gücü değil, uygulama gücü” olacağını vurguladı.

Gazze'de barış gücü şekilleniyor: İlk askerler ocak ayında gidecek

Uluslararası Güvenlik Gücü, katılımcı ülkelerden askerlerden oluşacak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceğini söylediği Gazze Barış Kurulu ile istişare edilerek kurulacak.

Taslak ayrıca Barış Kurulu'nun en azından 2027 sonuna kadar görevde kalmasını öngörüyor.

BARIŞ (GÖREV) GÜCÜ'NÜN GÖREVİ NE OLACAK?

Gazze'ye giden ekip, ve sınırlarının güvenliğini sağlayacak, sivilleri ve insani yardım koridorlarını korumak ve misyonunda ortaklık kuracağı yeni bir Filistin polis gücü yetiştirecek.

Gazze'de barış gücü şekilleniyor: İlk askerler ocak ayında gidecek

Taslakta, görev gücünün ayrıca ''Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak, askeri, terör ve saldırı altyapısının yıkılması ve yeniden inşasının önlenmesi ile devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak imha edilmesi yoluyla Gazze'deki güvenlik ortamını istikrara kavuşturacağı'' belirtiliyor.

Bu, veya içindeki unsurlar bunu gönüllü olarak yapmazsa, yetki alanının Hamas'ı silahsızlandırmayı da içerdiğini gösteriyor.

Gazze'de barış gücü şekilleniyor: İlk askerler ocak ayında gidecek

Taslakta ayrıca, görev gücünün “Gazze anlaşmasını desteklemek için gerekli olabilecek ek görevleri” üstleneceği belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'ye Türk askeri gidecek mi? Hakan Fidan o soruya cevap verdi
İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı! 7 ülkenin dışişleri bakanı bir araya geldi
ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#mısır
#hamas
#Bm Güvenlik Konseyi
#Uluslararası İstikrar Gücü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.