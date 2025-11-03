Gazze'ye Türk askeri gidecek mi? Hakan Fidan o soruya cevap verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazze’de ateşkes mutabakatı sağlandı.
Garantör ülkelerden biri konumundaki Türkiye, Gazze’ye asker göndermeye hazırlanıyor.
Türkiye’nin öncülüğünde yapılacak zirvede, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları bir araya gelecek.
Gazze’ye konuşlandırılması planlanan uluslararası kuvvette Türk askerinin görevi netlik kazanmaya başladı.
Bölgedeki misyonun arama kurtarma ve istihkâm birlikleriyle sınırlı olacağı belirtiliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, barış için elini taşın altına sokmaya hazır. Diplomatik çabalarımız sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler karar verecek"