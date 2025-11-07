Menü Kapat
 Ümit Buget

Bakan Yumaklı'dan 86 milyona 'ağaçlandırma' çağrısı! Tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin vatandaşlara davette bulunarak, "11 Kasım'da 81 ilimizde, 922 ilçemizde fidanların ve tohumların toprakla buluşacağı alanlara sizleri davet ediyorum" çağrısı yaptı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 14:32

ve Bakanı İbrahim Yumaklı , Ankara Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin olarak vatandaşlara açık çağrıda bulundu.

Tören öncesinde Yumaklı, Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesine ağaç dikti.

Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, hedeflerine ulaşabilmek için ilmin, bilimin öneminin yadsınamayacağını belirterek, tarım sektörünün gelişmesinde bilimsel bilgi gücünün toprağın bereketiyle buluşturulması gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi ile yapılan çalışmalara değinen Yumaklı, "Önümüzdeki süreçte ülkemizin başta ekonomi, ticaret, siyaset, tarım, hangi başlıkta olursa olsun tüm alanlarında, buralardan yetişen ve bizlerden bayrakları devralacak genç kardeşlerim etkin rol alacaktır." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, ülkenin güçlü olduğu savunma sanayisi kadar tarımın da stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

GENÇLERİN ORANI YÜZDE 67'YE ULAŞTI!

Birçok hibe ve destek programları olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu teşviklerden ve desteklerden yararlanan gençlerin oranı yüzde 67. Tarımsal üretime dair hangi başlıkta olursa olsun bir düşünceniz, bir fikriniz varsa bakanlık olarak kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Tarım Orman Bakanlığı olarak uhdemizde olan konularda hemen yanı başınızdayız."

Tarımsal teknolojinin önemine işaret eden Yumaklı, gençlerden bilişim ve tarımı birleştirerek akıllı tarım teknoloji girişimleri kurmalarını, toprakla teknolojiyi buluşturmalarını istedi.

BİR ŞÖLEN HAVASINDA BULUŞALIM!

"Yeşil vatan seferberliği" başlattıklarını anımsatan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bir yılda 500 milyon civarında fidanı ve tohumu toprakla buluşturduğunu, bu yıl hedefin 550 milyona yakın olduğunu bildirdi.

Yumaklı, bunu tek başına yapamayacaklarını dile getirerek, şu çağrıda bulundu:

"Bunu hep birlikte yapmamız gerekir. 11 Kasım'da 81 ilimizde, 922 ilçemizde 7'den 77'ye, mümkünse şölen havasında, çocuklarımızı da alarak fidanların ve tohumların toprakla buluşacağı alanlara sizleri davet ediyorum. Ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, "geleceğenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Saniyeler içinde ülkenizin hangi ilinde, hangi alanda fidan dikilmesini istiyorsanız fidan sahiplenebilirsiniz. Böylece, hayatta bir dikili ağacınız da olmuş olur."

