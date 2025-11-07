Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Ekonomi
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden Antalya'nın 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını duyurdu.

Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı
Akdeniz’in başkenti , 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak Ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı

ANTALYA'YA KİM, NEREDEN GELİYOR?

Bir aylık dönemde Antalya’ya en çok turist gönderen ülke, 639 bin 445 ziyaretçiyle oldu. Federasyonu 583 bin 4 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken 182 bin 201 ziyaretçiyle üçüncü oldu.

İngiltere’yi 140 bin 829 ziyaretçiyle Polonya, 65 bin 233 ziyaretçiyle Hollanda, 50 bin 920 ziyaretçiyle Litvanya, 48 bin 904 ziyaretçiyle Ukrayna, 39 bin 276 ziyaretçiyle İsviçre, 24 bin 729 ziyaretçiyle Belarus ve 24 bin 79 ziyaretçiyle Danimarka izledi.

Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı

Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 8, Rusya Federasyonu yüzde 12, Polonya yüzde 6, Litvanya yüzde 14, Ukrayna yüzde 17 ve İsviçre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Bu artışlar, Antalya’nın farklı pazarlardaki güçlü konumunu ve talep çeşitliliğini ortaya koydu.

Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinden 4 Ekim Cumartesi günü 93 bin 403 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu rakam ekim ayları içinde bugüne kadarki en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı

OCAK–EKİM DÖNEMİNDE 16 MİLYON AŞILDI

2025 yılının on aylık verilerine göre Antalya’ya gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak 16 milyon 308 bin 937 oldu.

Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı

Bu dönemde 3 milyon 889 bin 889 kişiyle Rusya Federasyonu en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Almanya 3 milyon 342 bin 550 kişiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 475 bin 24 kişiyle üçüncü oldu.

Bakan Ersoy duyurdu! Antalya tarihi rekor kırdı

İngiltere’yi 1 milyon 248 bin 756 ziyaretçiyle Polonya, 453 bin 867 ziyaretçiyle Hollanda, 413 bin 28 ziyaretçiyle Ukrayna, 410 bin 667 ziyaretçiyle Romanya, 368 bin 255 ziyaretçiyle Kazakistan, 287 bin 381 ziyaretçiyle Çek Cumhuriyeti ve 242 bin 399 ziyaretçiyle Litvanya takip etti.

