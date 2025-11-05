Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Süper Ay ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan süper ay tutulması izlenebilecek mi?

5 Kasım 2025 Çarşamba günü Süper Ay (Kunduz Dolunayı olarak da biliniyor) oldukça büyük ve parlak bir şekilde gözlemlenebilecek. Gökyüzü tutkunları tarafından heyecanla beklenen Süper Ay ne zaman, saat kaçta başlayacağı gündem oldu. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Süper Ay izlenebilecek mi, nereden izlenir sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Ay ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan süper ay tutulması izlenebilecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 17:09

Bu gece gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Süper Ay gözlemlenecek. Gökyüzü tutkunlarına eşsiz bir görsel şölen sunacak olan Süper Ay'ın ne zaman, saat kaçta görüleceği belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 5 Kasım , , , Antalya'dan Süper Ay izlenebilecek mi, nereden izlenir sorularının cevapları merak ediliyor.

Süper Ay ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan süper ay tutulması izlenebilecek mi?

SÜPER AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Bilim insanları tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Ay bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba), Türkiye saati ile 16.20'de tam fazına ulaşacak. Ay gece boyunca daha parlak ve büyük görülebilecek.

Saat ilerledikçe ise ay giderek uzaklaşacağı için boyutu ve parlaklığı azalacak. Ancak yine de Türkiye'den izlenmesi mümkün olacak.

Süper Ay ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan süper ay tutulması izlenebilecek mi?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA SÜPER AY NEREDEN İZLENİR, GÖRÜLECEK Mİ?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar da Süper Ay'ı gözlemleyebilecek.

Ancak vatandaşların Süper Ay'ı tam olarak gözlemleyebilmeleri için ışık kirliliğinden uzakta, şehir merkezlerinin dışında bölgelere gitmesi gerekiyor. Aynı zamanda havanın da açık ve bulutsuz olması Süper Ay'ı daha görünür yapacaktır.

Işık kirliliği olan ve bulutlu bölgelerde ise Süper Ay net şekilde gözlemlenemeyebilir. Uzmanlar, bu özel anı fotoğraflamak isteyenlerin küçük bir teleskop veya dürbün kullanarak Ay'ın yüzeyini çok daha net biçimde görüntüleyebileceklerini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılın en büyük Süper Ay'ı geliyor! Kasım Dolunayını kaçırmamak için altın tavsiyeler
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#ay tutulması
#Astronomi
#Gökyüzü Olayı
#Ankara
#Süper Ay
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.