Süper Ay ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan süper ay tutulması izlenebilecek mi?

Bu gece gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Süper Ay gözlemlenecek. Gökyüzü tutkunlarına eşsiz bir görsel şölen sunacak olan Süper Ay'ın ne zaman, saat kaçta görüleceği belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan Süper Ay izlenebilecek mi, nereden izlenir sorularının cevapları merak ediliyor.

SÜPER AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Bilim insanları tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Ay bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba), Türkiye saati ile 16.20'de tam fazına ulaşacak. Ay gece boyunca daha parlak ve büyük görülebilecek.

Saat ilerledikçe ise ay giderek uzaklaşacağı için boyutu ve parlaklığı azalacak. Ancak yine de Türkiye'den izlenmesi mümkün olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA SÜPER AY NEREDEN İZLENİR, GÖRÜLECEK Mİ?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar da Süper Ay'ı gözlemleyebilecek.

Ancak vatandaşların Süper Ay'ı tam olarak gözlemleyebilmeleri için ışık kirliliğinden uzakta, şehir merkezlerinin dışında bölgelere gitmesi gerekiyor. Aynı zamanda havanın da açık ve bulutsuz olması Süper Ay'ı daha görünür yapacaktır.

Işık kirliliği olan ve bulutlu bölgelerde ise Süper Ay net şekilde gözlemlenemeyebilir. Uzmanlar, bu özel anı fotoğraflamak isteyenlerin küçük bir teleskop veya dürbün kullanarak Ay'ın yüzeyini çok daha net biçimde görüntüleyebileceklerini belirtiyor.