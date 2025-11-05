Yılın en büyük Süper Ay'ı geliyor! Kasım Dolunayını kaçırmamak için altın tavsiyeler

Ay, ortalama 384.400 km mesafeye kıyasla, akşam saatlerinde Dünya’dan sadece 357.000 km’den daha az uzakta olacak. Olay, yılın en yakın dolunayı, dolayısıyla da en büyük Süper Ay anlamına geliyor.

Kasım ayının ilk dolunayına ise geleneksel olarak "Kunduz Ayı" (Beaver moon) deniliyor. Yüzyıllar öncesine dayanan gelenekte, terimin kunduzların baraj inşa edip yiyecek stokladığı yılın vaktini tasvir ettiği düşünülüyor.