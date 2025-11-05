Yılın en büyük Süper Ay'ı geliyor! Kasım Dolunayını kaçırmamak için altın tavsiyeler

Kategoriler
Bu gece gökyüzünü aydınlatacak Süper Ay (Kunduz Dolunayı olarak da bilinir), normalden çok daha büyük ve çok daha parlak görünecek. Astronomlar, fotoğraf çekmek için telefonları sabit tutmayı, amatörler içinse basit bir dürbün kullanmayı öneriyor.
Dünya çevresindeki yörüngesi tam olarak daire biçiminde olmadığı için, Ay bazı zamanlarda gezegenimize daha yakın ya da daha uzak konumda bulunuyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu duruma "perigee" adı veriliyor. Ay'ın bu konumda dolunay evresine denk gelmesi, gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturuyor.
Royal Museums Greenwich (RMG) uzmanları, "Gökyüzünde çok fazla bulut olmadığı sürece, dolunay şüphesiz parlak beyaz bir küre şeklinde görülecektir" açıklamasını yaptı.
Uzmanlar, Ay’ın detaylı yüzeyini görmek veya ilginç fotoğraflar çekmeyi denemek isteyenler için küçük bir teleskop veya dürbün kullanmanın faydalı olacağını belirtti. Ancak Ay’ın yalnızca gözle de çok net bir biçimde izlenebileceği ifade edildi.
Lunar uyduya gün batımından hemen sonra ya da gün doğumundan hemen önce bakmak, çevredeki manzarayla kıyaslandığında devasa görüneceğinden çok etkileyici bir görüntü sunacak.
Ay, ortalama 384.400 km mesafeye kıyasla, akşam saatlerinde Dünya’dan sadece 357.000 km’den daha az uzakta olacak. Olay, yılın en yakın dolunayı, dolayısıyla da en büyük Süper Ay anlamına geliyor.
Kasım ayının ilk dolunayına ise geleneksel olarak "Kunduz Ayı" (Beaver moon) deniliyor. Yüzyıllar öncesine dayanan gelenekte, terimin kunduzların baraj inşa edip yiyecek stokladığı yılın vaktini tasvir ettiği düşünülüyor.
Süper Ay’ın muhteşem görünmesinin yanı sıra, Dünya’nın gelgitleri üzerinde de etkisi oluyor. RMG, gelgitlerin Güneş ve Ay'ın Dünya okyanusları üzerindeki yerçekimi kuvvetlerinden kaynaklandığını hatırlattı.
Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya daha yakın olduğundan yerçekimi çekimi biraz daha güçlü oluyor ve dolayısıyla gelgitler daha büyük oluşuyor. Ancak uzmanlar, normal bir dolunay ile Süper Ay arasındaki gelgit farkının sadece birkaç inç olduğunu ve etkisinin neredeyse hissedilmeyeceğini de ekledi.
Ay'ın iyi bir fotoğrafını telefonla çekmek için cihazı kaymayı önlemek amacıyla sabit bir yüzeye koymak en iyisi. SLR (tek lensli refleks) fotoğraf makinesi olanlar, 250 mm'lik bir telefoto lens kullanarak iyi görüntüler elde edebilir.
En iyi detayı yakalamak için ise en az 500 ila 600 mm'lik bir telefoto lens ve ideal olarak uzun odak uzaklığına sahip bir teleskop gerekiyor. Uzmanlar, paraziti azaltmak için düşük ISO ayarı ile saniyenin 1/30'u gibi deklanşör hızlarının kullanılmasını tavsiye ediyor.