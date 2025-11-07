Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Testi pozitif çıkanlar için 5 yıl hapis talebi

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Test sonucu negatif çıkan ünlü isimler hakkında takipsizlik kararı verilirken sonucu pozitif olan ünlü isimler hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı kapsamında, haklarında ' madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

ÜNLÜ İSİMLERE 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ceylan Sever'in haberine göre; Test sonucu pozitif çıkan isimler hakkında soruşturma TCK 191. Maddesi çerçevesinde devam ediyor. iddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek. Testi pozitif çıkan isimler arasında; Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger yer alıyor.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Testi pozitif çıkanlar için 5 yıl hapis talebi

7 ÜNLÜ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Testi pozitif çıkanlar için 5 yıl hapis talebi
