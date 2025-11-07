Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Testi pozitif çıkanlar için 5 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

ÜNLÜ İSİMLERE 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ceylan Sever'in haberine göre; Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler hakkında soruşturma TCK 191. Maddesi çerçevesinde devam ediyor. iddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek. Testi pozitif çıkan isimler arasında; Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger yer alıyor.

7 ÜNLÜ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.