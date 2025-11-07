Bengü hayallerini sıraladı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz gün başrolünde Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katıldı. Kızılcık Şerbeti ile oyunculuğa adım atabileceğinin sinyallerini veren Bengü, oynamak istediği oyuncuyu da seçti.

BENGÜ HEM SAHNEDE HEM EKRANDA

Geçtiğimiz yıl eşi Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran Bengü, özel hayatıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Zorlu süreci geride bırakan şarkıcı, konser maratonunu hız kesmeden sürdürdü ve yeniden sahnelerde parlamaya başladı.

BENGÜ, KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEKİ PERFORMANSIYLA BEĞENİ ALDI

Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Bengü, kamera önünde olmaktan keyif aldığını belirterek oyunculuğa sıcak baktığını söyledi. Kızılcık şerbeti dizisine konuk olan Bengü'ye "Ekranlara çok yakışıyorsun" yorumları yağdı.

BENGÜ: ÇAĞATAY ULUSOY İLE OYNAMAK İSTERİM

Bengü, açıklamasında Çağatay Ulusoy'a göndermede bulunarak onunla bir projede yer almak istediğini dile getirdi ve "Bir filmde oynasam, partnerim olarak Çağatay Ulusoy'u isterdim. Yıllar önce Beyaz Show'da yan yana gelmiştik, hatta benim şarkımı söylemişti. Romantik komedi olsun, aşk filmi olsun." dedi.