İhanet sebebiyle boşanan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı! Barışmak için her yolu deniyor

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, 2016 yılında Duygu Çavdar ile evlenmiş ve çiftin Anka adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Efecan Dianzenza'nin, aynı yarışmada yarıştığı Yağmur Banda ile yaşadığı iddia edilen yasak aşk sonrası çift tek celsede boşanmıştı. Aylar süren sessizliğini bozan Dianzenza, büyük pişmanlığını dile getirirken, eski eşi Duygu Çavdar'a şarkı yazarak gündeme geldi.

EFECAN DIANZENZA, ESKİ EŞİ DUYGU ÇAVDAR'A YALVARDI

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, yarışma sürecinde Yağmur Banda ile yaşadığı öne sürülen yasak aşk nedeniyle gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaların ardından eşi Duygu Çavdar, evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 16 yıllık birliktelik bu gelişmeyle noktalanmış, Dianzenza ise uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

EFECAN DIANZENZA "ÇOK PİŞMANIM"

Yayınladığı video ile eşinden özür dileyen Efecan Dianzenza, "Duygu'dan, ailemden, ailesinden, dostlarımızdan, bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim. Bundan sonraki hayatımda en büyük amaçlarımdan bir tanesi hatalardan dönüşün mümkün olabileceğini, insanın kendini yeniden inşa edebileceğini herkese göstermek olacak. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda umarım hem Duygu hem de beni tanıyan herkes değiştiğimi görecek" dedi.

EFECAN DIANZENZA ESKİ EŞİNE ŞARKI YAPTI

Efecan Dianzenza'nın yaptığı paylaşımlar bununla da sınırlı kalmadı. Eski eşi Duygu Çavdar için bu kez şarkı yazdı. Sözleri kendisine ait olan parçayı sosyal medya hesabından paylaşan Dianzenza, gönderisine "Çıktı gözbebeğim" notunu düştü. Efecan Dianzenza, parçayı eski eşinin gözünü paylaşarak yayınladı.