Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İhanet sebebiyle boşanan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı! Barışmak için her yolu deniyor

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Efecan Dianzenza, 7 ay önce yarışma döneminde Yağmur Banda ile adı aşk dedikodularına karışmış ve Duygu Çavdar'dan tek celsede boşanmıştı. Aylar sonra sessizliğini bozan Efecan Dianzenza pişman olduğunu dile getirirken, bu sefer ise eşne özel bir şarkı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 11:38

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, 2016 yılında Duygu Çavdar ile evlenmiş ve çiftin Anka adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Efecan Dianzenza'nin, aynı yarışmada yarıştığı Yağmur Banda ile yaşadığı iddia edilen yasak aşk sonrası çift tek celsede boşanmıştı. Aylar süren sessizliğini bozan Dianzenza, büyük pişmanlığını dile getirirken, eski eşi Duygu Çavdar'a yazarak gündeme geldi.

EFECAN DIANZENZA, ESKİ EŞİ DUYGU ÇAVDAR'A YALVARDI

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, yarışma sürecinde Yağmur Banda ile yaşadığı öne sürülen yasak aşk nedeniyle gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaların ardından eşi Duygu Çavdar, evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 16 yıllık birliktelik bu gelişmeyle noktalanmış, Dianzenza ise uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

İhanet sebebiyle boşanan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı! Barışmak için her yolu deniyor

EFECAN DIANZENZA "ÇOK PİŞMANIM"

Yayınladığı video ile eşinden dileyen Efecan Dianzenza, "Duygu'dan, ailemden, ailesinden, dostlarımızdan, bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim. Bundan sonraki hayatımda en büyük amaçlarımdan bir tanesi hatalardan dönüşün mümkün olabileceğini, insanın kendini yeniden inşa edebileceğini herkese göstermek olacak. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda umarım hem Duygu hem de beni tanıyan herkes değiştiğimi görecek" dedi.

İhanet sebebiyle boşanan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı! Barışmak için her yolu deniyor

EFECAN DIANZENZA ESKİ EŞİNE ŞARKI YAPTI

Efecan Dianzenza'nın yaptığı paylaşımlar bununla da sınırlı kalmadı. Eski eşi Duygu Çavdar için bu kez şarkı yazdı. Sözleri kendisine ait olan parçayı sosyal medya hesabından paylaşan Dianzenza, gönderisine "Çıktı gözbebeğim" notunu düştü. Efecan Dianzenza, parçayı eski eşinin gözünü paylaşarak yayınladı.

İhanet sebebiyle boşanan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı! Barışmak için her yolu deniyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün KADES'ten yardım istediği günü oğlu Tuğberk Yağız Gülter anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu
ETİKETLER
#şarkı
#boşanma
#özür
#Survivor 2024
#Efecan Dianzenza
#Duygu Çavdar
#Yasak Aşk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.