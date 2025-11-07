Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın ne dediğini kimse anlamadı: Babamın güçleri bana geçti, iletişime geçiyorum

Kayahan'ın vefatının ardından babasının son eşi İpek Açar hakkında sözleriyle gündemden düşmeyen Beste Açar, son açıklamalarıyla şaşırttı. Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini" söyledi.

BESTE AÇAR PARALEL EVRENDE BABASIYLA İLETİŞİME GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan ile iletişime geçebildiğini söyledi. Kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Açar, “Yusuf’a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim” dedi.

BESTE AÇAR, İPEK AÇAR'A ÖFKE KUSTU

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünün ardından müzisyen Alper Kömürcü ile evlendi. Eski eşinin soyadını da kullanmaya devam eden İpek Açar'a Kayahan kızı Beste Açar öfke kustu. Katıldığı programda konuşan Beste Açar, “Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan’ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez” dedi.

Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi ise, “Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı.” sözleriyle dile getirdi.