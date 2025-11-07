Menü Kapat
17°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın ne dediğini kimse anlamadı: Babamın güçleri bana geçti, iletişime geçiyorum

Tedavi gördüğü hastanede 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu. “Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü" diyen Beste Açar, babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan ile iletişime geçebileceğini söyledi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın ne dediğini kimse anlamadı: Babamın güçleri bana geçti, iletişime geçiyorum
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025 12:19

'ın vefatının ardından babasının son eşi İpek Açar hakkında sözleriyle gündemden düşmeyen Beste Açar, son açıklamalarıyla şaşırttı. ile yakın arkadaş olduklarını belirten Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini" söyledi.

BESTE AÇAR PARALEL EVRENDE BABASIYLA İLETİŞİME GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan ile iletişime geçebildiğini söyledi. Kendisi gibi yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Açar, “Yusuf’a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim” dedi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın ne dediğini kimse anlamadı: Babamın güçleri bana geçti, iletişime geçiyorum

BESTE AÇAR, İPEK AÇAR'A ÖFKE KUSTU

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünün ardından müzisyen Alper Kömürcü ile evlendi. Eski eşinin soyadını da kullanmaya devam eden İpek Açar'a Kayahan kızı Beste Açar öfke kustu. Katıldığı programda konuşan Beste Açar, “Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan’ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez” dedi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın ne dediğini kimse anlamadı: Babamın güçleri bana geçti, iletişime geçiyorum

Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi ise, “Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı.” sözleriyle dile getirdi.

TGRT Haber
