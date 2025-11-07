Gözaltına alınan kulüp başkanı kim? Bahis soruşturmasında gözaltı kararı

Kategoriler
İstanbul
Futbol bahis soruşturması kapsamında 17 hakem gözaltına alınırken gözaltına alınan kulüp başkanlarının isimleri de araştırıldı.
Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakem gözaltına alınırken, Eyüpspor ve eski Kasımpaşa kulüp başkanlarının olduğu öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa'nın Eski Başkanı Fatih Saraç ve Kasımpaşa'nın eski sahibi Turgay Ciner'in de olduğu paylaşıldı.
Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen.