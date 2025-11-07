Futbolda bahis skandalı! 17 hakem gözaltında: Sezon iptali olabilir

Hakemler hakkında başlatılan bahis soruşturması genişletildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 kişiden 19'u gözaltına alındı. Operasyon kulüplere de sıçrarken, akıllara 'sezon iptali olur mu?' sorusu geldi. Spor hukukçuları Anıl Dinçer yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dinçer, sezon iptalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

"TEDBİRLİ SEVK KARARI GELEBİLİR"

ntv.com.tr'ye konuşan Dinçer'in sözleri şu şekilde:

"Yeni delillerin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Soruşturma genişlemiş, yeni isimler de eklenmiş. TFF'nin yaptığı soruşturmanın haricinde de elde edilmiş deliller olması lazım. Bu nedenle gözaltı kararı verilmiş. Burada hakemler hakkında TFF'nin ne yapacağı merak konusu. Savcılık tarafından bir gözaltı kararı verildiyse TFF de bu belge ve bilgileri talep edip, sevk oluşturur. Bu kişiler hakkında tedbir kararıyla sevk kararı verilip, maç yönetmelerinin önüne geçilir. Bence 1-2 gün içinde bu gerçekleştirilir."

"LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK"

"Bu hakemlerin bundan dolayı ceza alması halinde ciddi durumlar ortaya çıkıyor. "Müsabaka sonucunu etkileme" zaten sürekli hak mahrumiyeti cezası. TFF Disiplin Talimatı'nın 59. maddesindeki "görevi ihmal ve kötüye kullanma" için de lisans iptali cezasına kadar gidilebiliyor. Bu kişiler suçlu bulunup, aklanmazsa hakemlik lisansları iptal edilecektir."

"4 BUÇUK YIL HAPİS CEZASINA KADAR YÜKSELEBİLİR"

"Bu kişiler hakkında adli yönden de şöyle bir problem var; 6222 sayılı kanunun 11. maddesine göre şike ve teşvik primi... Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis deniyor. Ancak bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır diyor maddede. 1 buçuk ile 4 buçuk yıl hapis cezasına kadar yükselebilir."

"KÜME DÜŞÜRME CEZASI"

"Kulüp yöneticileri ve başkanları da var... "Müsabaka sonucunu etkileme" maddesinde "Bu eylemi gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir." diyor. Ancak "İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir." deniyor."

SEZON İPTALİ GÜNDEME GELEBİLİR

"Bu kişilerin müsabaka sonucunu etkilediği ortaya çıkarsa o müsabakaların incelenmesi, müsabaka sonucunu etkileme faaliyetleri sonucunda maçların hangi yönden etkilendiği, sonuçların nasıl değiştirildiği, bu sonuçların değiştirilmesi durumunda ligin adalet mekanizmasının etkilenip etkilenmediği, küme düşme ve şampiyonluk yarışının değişip değişmediği, bir üst lige yükselme mücadelesinde bir değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Ligin adalet mekanizması ciddi ölçüde etkilendiyse bu sezonun da iptali gündeme gelebilir."