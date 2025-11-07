Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçından sonra Semih Şentürk'ten hakem çıkışı!

Fenerbahçe Plzen'den beraberlikle dönerken, son dakikada Jhon Duran ceza sahasında yerde kaldı ve hakem VAR'a gitti. Ardından ise hakemin VAR'dan 'penaltı yok' kararı ile döndüğünü gözeten Semih Şentürk, Hollandalı isme dair çarpıcı sözler söyledi.

FENERBAHÇE'NİN PLZEN BERABERLİĞİNDE SEMİH ŞENTÜRK'TEN HAKEM ÇIKIŞI

"Türkiye'deki hakemleri eleştiriyorduk. Ama son birkaç senedir Avrupa'da böyle bariz hatalar yapıldığını ilk defa görüyorum. Hakemin son dakikadaki kararı skandal. Jhon Duran'ın etkisi çok iyiydi ve penaltıya da dönüşecekti ama hakem hata yaptı! VAR'a gidip de penaltıyı vermemesi çok ilginç. Fenerbahçe ilk yarıdaki oyunuyla 1 puanı hak etti ama Duran ile birlikte işler değişti. Son dakikadaki penaltının verilmemesi büyük bir skandal! Bu Türkiye'de olsaydı, Fenerbahçe-Galatasaray maçında olsaydı, Fenerbahçe ligden çekilirdi. Anlayamadım bu kararı. Düşünsene şampiyonluk maçına çıktın ve kazansan lidersin ama böyle bir pozisyonda penaltın verilmedi. Her şeye rağmen deplasmanda 1 puan iyi, Plzen'de de güzel bir atmosfer var. Ama ilk yarıdaki oyunu eleştirmem lazım, bir Fenerbahçeli olarak beğenmedim. Sabah işe gidecek olan insanlar, ilk yarıyı izledikten sonra uyumaya karar vermiştir."