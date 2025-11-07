Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçından sonra Semih Şentürk'ten hakem çıkışı!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 0-0 ile döndü. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, kritik karşılaşma sonrasında sporON YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi ve hakemle ilgili çok net eleştirilerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçından sonra Semih Şentürk'ten hakem çıkışı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 01:15
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 01:15

Plzen'den beraberlikle dönerken, son dakikada Jhon Duran ceza sahasında yerde kaldı ve hakem 'a gitti. Ardından ise hakemin VAR'dan ' yok' kararı ile döndüğünü gözeten Semih Şentürk, Hollandalı isme dair çarpıcı sözler söyledi.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçından sonra Semih Şentürk'ten hakem çıkışı!

FENERBAHÇE'NİN PLZEN BERABERLİĞİNDE SEMİH ŞENTÜRK'TEN HAKEM ÇIKIŞI

"Türkiye'deki hakemleri eleştiriyorduk. Ama son birkaç senedir Avrupa'da böyle bariz hatalar yapıldığını ilk defa görüyorum. Hakemin son dakikadaki kararı skandal. Jhon Duran'ın etkisi çok iyiydi ve penaltıya da dönüşecekti ama hakem hata yaptı! VAR'a gidip de penaltıyı vermemesi çok ilginç. Fenerbahçe ilk yarıdaki oyunuyla 1 puanı hak etti ama Duran ile birlikte işler değişti. Son dakikadaki penaltının verilmemesi büyük bir skandal! Bu Türkiye'de olsaydı, Fenerbahçe-Galatasaray maçında olsaydı, Fenerbahçe ligden çekilirdi. Anlayamadım bu kararı. Düşünsene şampiyonluk maçına çıktın ve kazansan lidersin ama böyle bir pozisyonda penaltın verilmedi. Her şeye rağmen deplasmanda 1 puan iyi, Plzen'de de güzel bir atmosfer var. Ama ilk yarıdaki oyunu eleştirmem lazım, bir Fenerbahçeli olarak beğenmedim. Sabah işe gidecek olan insanlar, ilk yarıyı izledikten sonra uyumaya karar vermiştir."

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçından sonra Semih Şentürk'ten hakem çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE PLZEN DEPLASMANINDA NEYİ DEĞİŞTİRDİ?
Temsilcimiz, bu sezon ilk kez bir Avrupa deplasmanından puanla döndü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Viktoria Plzen'e takıldı: UEFA Avrupa Ligi'nde puanlar paylaşıldı!
Samsunspor Hamrun Spartans'ı da devirdi: Karadeniz ekibi Avrupa'da durdurulamıyor!
ETİKETLER
#Futbol
#penaltı
#var
#Fenerbahçe
#Plzen
#Semih Şentürk
#Hakem Hatası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.