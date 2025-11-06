Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekiplerinden Hamrun Spartans'ı ağırlıyor. Turnuvada kayıpsız devam eden kırmızı beyazlılar, Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı maçtan da zaferle ayrılmayı hedefliyor. Esasen ise bu akşam saat 20.45 itibarıyla oynanacak müsabaka, Samsunspor'un organizasyondaki üçüncü maçı olacak.

SAMSUNSPOR-HAMRUN MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Ndiaye.

Hamrun: Bonello, Compri, Polito, Simkus, Cadenovic, Camenzuli, Bjelicic, Domingos, Mihana, Koffi, Mbong.

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER

İyi bir sezon geçiren temsilcimizde, sakatlıklarla birlikte ciddi bir rotasyon olması bekleniyor.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE İYİ GİDİYOR

Samsunspor; Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yenmişti.