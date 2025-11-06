Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekiplerinden Hamrun Spartans'ı ağırlıyor. Turnuvada kayıpsız devam eden kırmızı beyazlılar, Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı maçtan da zaferle ayrılmayı hedefliyor. Esasen ise bu akşam saat 20.45 itibarıyla oynanacak müsabaka, Samsunspor'un organizasyondaki üçüncü maçı olacak.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Ndiaye.
Hamrun: Bonello, Compri, Polito, Simkus, Cadenovic, Camenzuli, Bjelicic, Domingos, Mihana, Koffi, Mbong.
İyi bir sezon geçiren temsilcimizde, sakatlıklarla birlikte ciddi bir rotasyon olması bekleniyor.
https://x.com/Samsunspor/status/1985708984578572430
Samsunspor; Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yenmişti.