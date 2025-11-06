Menü Kapat
17°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile Hamrun sahaya çıkıyor. Temsilcimizin heyecanla beklenen mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
, 'nin 3. haftasında Malta ekiplerinden Hamrun Spartans'ı ağırlıyor. Turnuvada kayıpsız devam eden kırmızı beyazlılar, Kazakistan Federasyonu'ndan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı maçtan da zaferle ayrılmayı hedefliyor. Esasen ise bu akşam saat 20.45 itibarıyla oynanacak müsabaka, Samsunspor'un organizasyondaki üçüncü maçı olacak.

Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR-HAMRUN MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Ndiaye.

Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Hamrun: Bonello, Compri, Polito, Simkus, Cadenovic, Camenzuli, Bjelicic, Domingos, Mihana, Koffi, Mbong.

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER

İyi bir sezon geçiren temsilcimizde, sakatlıklarla birlikte ciddi bir rotasyon olması bekleniyor.

https://x.com/Samsunspor/status/1985708984578572430

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE İYİ GİDİYOR

Samsunspor; Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yenmişti.

Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR LİGDE NE DURUMDA?
Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'de de oldukça başarılı bir sezon geçiriyor ve şu an için 4. sırada yer alıyor.
#Spor
#Futbol
#Futbol
#Türkiye
#UEFA Konferans Ligi
#samsunspor
#Hamrun Spartans
