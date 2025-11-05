Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!

Berke Özer'in Eyüpspor'da başlayan yükselişi, Lille'e transferini sağlamıştı. Ardından ise Fransa ekibinde de potansiyelini kanıtlamaya başlayan Berke Özer'e, İngiltere temsilcisi Liverpool talip oldu.

BERKE ÖZER LIVERPOOL'UN TRANSFER LİSTESİNDE

Gelecek planlamaları kapsamında geçtiğimiz yaz pek çok kritik transfer gerçekleştiren Liverpool, şimdi de file bekçisi arayışına başladı! Süreçten hareketle ilk olarak Avrupa'daki potansiyelleri gündemine alan Premier Lig devi yönetimi, scout ekibine Berke Özer için rapor hazırlamalarını söyledi.

BERKE ÖZER AVRUPA'DA HIZLICA SES GETİRMİŞTİ

Lille ile birlikte Ligue 1'de özel işler yapan ve takımının Fransa'daki zirve takibinde başroldeki isimlerden olan Berke Özer, ayrıca da bir maçta tam 3 kez penaltı kurtarmak gibi spesifik bir hikâyede de yer almıştı! En nihayetinde ise adaptasyon sürecini başarılı şekilde geçiren milli eldiven, Liverpool'un transfer listesinde başa yazıldı.

BERKE ÖZER VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 12 maçta 15 gol yerken, ayrıca da 4 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.