Editor
 Burak Ayaydın

Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!

Berke Özer'in Lille'deki son dönem performansı transfer hesaplarını değiştirdi. An itibarıyla Premier Lig devi Liverpool, Berke Özer için araştırmalara başladı.

Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!
'in Eyüpspor'da başlayan yükselişi, 'e transferini sağlamıştı. Ardından ise Fransa ekibinde de potansiyelini kanıtlamaya başlayan Berke Özer'e, İngiltere temsilcisi talip oldu.

BERKE ÖZER LIVERPOOL'UN TRANSFER LİSTESİNDE

Gelecek planlamaları kapsamında geçtiğimiz yaz pek çok kritik gerçekleştiren Liverpool, şimdi de file bekçisi arayışına başladı! Süreçten hareketle ilk olarak Avrupa'daki potansiyelleri gündemine alan Premier Lig devi yönetimi, scout ekibine Berke Özer için rapor hazırlamalarını söyledi.

Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!

BERKE ÖZER AVRUPA'DA HIZLICA SES GETİRMİŞTİ

Lille ile birlikte Ligue 1'de özel işler yapan ve takımının Fransa'daki zirve takibinde başroldeki isimlerden olan Berke Özer, ayrıca da bir maçta tam 3 kez kurtarmak gibi spesifik bir hikâyede de yer almıştı! En nihayetinde ise adaptasyon sürecini başarılı şekilde geçiren milli eldiven, Liverpool'un transfer listesinde başa yazıldı.

Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!

BERKE ÖZER VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 12 maçta 15 yerken, ayrıca da 4 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.

Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!

