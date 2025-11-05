Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda devi Ajax'a konuk oluyor. Temsilcimizin galibiyet serisini devam ettirmek istediği dev organizasyondaki kritik maça dair; tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
05.11.2025
05.11.2025
'nde ve sahaya çıkıyor. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve Amsterdam Arena'da oynanacak.

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

AJAX-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1986073445109489930
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, .

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Şampiyonlar Ligi tablosunun son sırasında yer alan Ajax'a konuk olacak olan Galatasaray; Liverpool ile Bodo/Glimt'in ardından bu maçı da kazanmak ve galibiyet serisini devam ettirerek, kendini ilk 8 'e atmak istiyor! Sarı kırmızılı takımın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, dün basın toplantısında konuya değinmiş ve "İki maç kazandık. Üçüncüsünü de kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8’e girmek. Bu maç, o anlamda bizim için çok kritik." ifadelerini kullanmıştı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1986040833108287992

GALATASARAY VE AJAX ARASINDAKİ İKİNCİ RESMİ MAÇ

Galatasaray ile Ajax, resmi müsabakalarda ikinci kez karşılaşacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ KOZU VICTOR OSIMHEN

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla 'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor! Zira Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, an itibarıyla önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

AJAX TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN!

Bugüne kadar temsilcilerimizle 14 kez rakip olan Ajax; bu süreçte 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı. İlave olarak ise Hollanda devinin tek kaybı, Fenerbahçe karşısında gelmişti.

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Temsilcimiz, Ajax karşısında Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'dan faydalanamayacak.

Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY İLE AJAX'IN KADRO DEĞERLERİNDE NE KADAR FARK VAR?
Galatasaray; rakibinden yaklaşık, 110 milyon Euro daha fazla yatırıma sahip durumda.
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#Avrupa Kupaları
#osimhen
#ajax
#Bastien
#Spor
TGRT Haber
