Galatasaray Ajax deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Galatasaray sahaya çıkıyor. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve Amsterdam Arena'da oynanacak.
Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1986073445109489930
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen.
Şampiyonlar Ligi tablosunun son sırasında yer alan Ajax'a konuk olacak olan Galatasaray; Liverpool ile Bodo/Glimt'in ardından bu maçı da kazanmak ve galibiyet serisini devam ettirerek, kendini ilk 8 'e atmak istiyor! Sarı kırmızılı takımın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, dün basın toplantısında konuya değinmiş ve "İki maç kazandık. Üçüncüsünü de kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8’e girmek. Bu maç, o anlamda bizim için çok kritik." ifadelerini kullanmıştı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1986040833108287992
Galatasaray ile Ajax, resmi müsabakalarda ikinci kez karşılaşacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor! Zira Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, an itibarıyla önemli bir seri yakaladı.
Bugüne kadar temsilcilerimizle 14 kez rakip olan Ajax; bu süreçte 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı. İlave olarak ise Hollanda devinin tek kaybı, Fenerbahçe karşısında gelmişti.
Temsilcimiz, Ajax karşısında Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'dan faydalanamayacak.