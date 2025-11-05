Rafa Silva için flaş transfer iddiası! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Süper Lig’de evinde Fenerbahçe’ye evinde 3-2 yenilen Beşiktaş’ta sular durulmuyor. Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta bazı futbolcular tepki görüyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacak üzerinde çalışmalar yapılıyor.

RAFA SILVA'YA TALİP ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından eleştirilen Rafa Silva'ya talip çıktı.

Transferfeed'de yer alan detaylarda, Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli 32 yaşındaki Portekizli yıldıza talip oldu.

BRAZ TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haberde Al Ahli'de görev yapan eski Benfica sportif direktörü Rui Pedro Braz'ın Rafa ile tekrar beraber çalışmak istediği de aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 16 kez giyen Portekizli yıldız 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Rafa'nın Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.