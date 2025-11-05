Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Spor
Editor
 | Murat Makas

Rafa Silva için flaş transfer iddiası! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Derbilerin yankıları süren Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Rafa Silva için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Suudi Arabistan ekibinin Portekizli futbolcunun peşinde olduğu belirtiliyor.

Rafa Silva için flaş transfer iddiası! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
’de evinde Fenerbahçe’ye evinde 3-2 yenilen ’ta sular durulmuyor. Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta bazı futbolcular tepki görüyor. Ara döneminde takımdan ayrılacak üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Rafa Silva için flaş transfer iddiası! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

RAFA SILVA'YA TALİP ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve teknik direktör tarafından eleştirilen 'ya talip çıktı.

Transferfeed'de yer alan detaylarda, Merih Demiral'ın formasını giydiği Pro Lig ekibi 32 yaşındaki Portekizli yıldıza talip oldu.

Rafa Silva için flaş transfer iddiası! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

BRAZ TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haberde Al Ahli'de görev yapan eski Benfica sportif direktörü Rui Pedro Braz'ın Rafa ile tekrar beraber çalışmak istediği de aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 16 kez giyen Portekizli yıldız 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Rafa'nın Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'
