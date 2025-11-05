Menü Kapat
Spor
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup ederken, siyah-beyazlıların yıldızı Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesi derbiye damga vurmuştu. Derbinin ardından ortaya çıkan gerçek gündem oldu. Eski başkan Ali Koç'un talimatı ile sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Orkun Kökçü'yü gündemine aldığı fakat Fenerbahçe'de eski teknik direktör Jose Mourinho'nun Edson Alvarez'i istemesi üzerine Orkun'dan vazgeçildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'
2-0 geriye düştüğü derbide 'ı 3-2 yenerken maça siyah-beyazlıların kaptanı 'nün gördüğü kırmızı kart damgasını vurmuştu. Milli yıldızın kaleye çok uzak bir mesafede, Edson Alvarez'e yaptığı faul hâlâ konuşulurken iki oyuncuyla ilgili önemli bir detayı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'

ALİ KOÇ İSTEMİŞ, MOURİNHO VETO ETMİŞ

Fenerbahçe'nin eski başkanı , dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken, Portekizli hocanın vetosuyla karşılaşmış. Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'

Bu iki isim derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyici isim oldu. Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı-lacivertlilere dinamizm kattı.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'

DERBİ KARNESİ

Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların %89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Meksikalı yıldız, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan oyuncu, bir top uzaklaştırma ve bir de kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! 'Orkun'u istemiyorum...'
