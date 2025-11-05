İsa Karakaş ceza tsunamisine karşı uyardı: 2,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Engelli işçi kontenjanının belirlenmesinde çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan bütün işçilerin esas alındığını belirten Karakaş, "İş yerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınmak zorunda. Diğer yandan istihdam edilecek engelli işçinin Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş sağlanması gerekiyor. 50 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri hakkında, çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için ayrı ayrı 30 bin 81 TL idari para cezası uygulanmakta. Üstelik bu ceza sabit olmayıp her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır" dedi.