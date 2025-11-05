Menü Kapat
İsa Karakaş ceza tsunamisine karşı uyardı: 2,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Kasım 05, 2025 09:20
2022 verilerine göre engelli nüfusu 2 milyon 511 bin 950 kişi, bunlardan 775 bini ağır engelli. Erkekler 1,4 milyon, kadınlar 1 milyondan fazla. SGK engelli kotasını doldurmayan patronları radarına aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2.5 milyon engelli vatandaşı uyardı. İşte detaylar...

 

2022 verilerine göre 2 milyon 511 bin 950 kişinin engelli olduğunu belirten Karakaş, devletin engelli çalıştıran işverenlere en cazip destek ve teşviklerini sunduğunu hatırlattı.

Özel sektörde 50'den fazla işçisi olan her işveren, çalışanlarının %3'ünü engelli olarak işe almak zorunda.

 

Karakaş, uygulamada çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılması için her ilin ceza uygulaması yerine sadece iş yeri merkezinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından idari para cezalarının uygulamasına geçiş yapıldığını belirtti.

YENİ YILDA YENİ UYGULAMA BAŞLAYACAK!

Engelli istihdamında pratikte yaşanan sorunların giderilmesi için 2026'dan itibaren "Çalışan Bildirim Sistemi" devreye gireceğini belirten Karakaş, "Engelli çalıştırmak zorunda olanlar SGK kayıtlarıyla taranacak, uyumsuz işverenler radar gibi anında tespit edilecek" dedi.

Engelli işçi kontenjanının belirlenmesinde çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan bütün işçilerin esas alındığını belirten Karakaş, "İş yerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınmak zorunda. Diğer yandan istihdam edilecek engelli işçinin Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş sağlanması gerekiyor. 50 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri hakkında, çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için ayrı ayrı 30 bin 81 TL idari para cezası uygulanmakta. Üstelik bu ceza sabit olmayıp her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır" dedi.

Karakaş, 2026 yılından itibaren bu cezaların %25,49 oranında güncelleneceğini belirtti. Ayrıca engelli çalıştırmanın sağlanması için bu cezaların iki katına kadar çıkarılıp caydırıcılığın artırılması bekleniyor.

