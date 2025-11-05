Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

KYK bursu ne zaman, ayın kaçında yatıyor 2025? T.C. Kimlik Numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların KYK burslarının yatacağı tarih

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim dönemi için KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından KYK bursu ne zaman, ayın kaçında yatıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. T.C. Kimlik Numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanların KYK bursunun yatacağı tarih belli oldu.

05.11.2025
05.11.2025
saat ikonu 09:20

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 2025-2026 eğitim yılı ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından KYK bursu ne zaman, ayın kaçında yattığı araştırılmaya başlandı.

KYK BURSU NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATIYOR 2025?

'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre KYK bursu, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılıyor.

İlk defa burskredi alacak öğrencilere müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesi kapsanmak üzere KYK bursları yarın yatırılmaya başlanacak.

T.C. KİMLİK NUMARASININ SONU 0, 2, 4, 6, 8 OLANLARIN KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Öğrencilerin KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılıyor. Bu kapsamda 0 olanların her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda ve 8 olanlar her ayın 10'unda KYK burslarını hesaplarına görebilecekler.

