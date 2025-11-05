Menü Kapat
16°
Zohran Mamdani kimdir, nereli? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı kazandı

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak seçimi kazandı. ABD'de gerçekleşen seçimin sonuçlanmasının ardından Zohran Mamdani kimdir, aslen nereli merak konusu haline geldi.

Zohran Mamdani kimdir, nereli? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı kazandı
Dünyanın takip ettiği seçimde New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçildi. Seçimle beraber Zohran Mamdani'nin kim olduğu ve aslen nereli olduğu da dikkat çekti.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR, NERELİ?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991 senesinde dünyaya geldi. 2021'den bu yana Queens merkezli 36. bölgeden New York Eyalet Meclisi üyesi olarak görev yapan Amerikalı bir politikacı olarak tanınan isim 2025 seçimlerinde New York Belediye Başkanlığı için 'nin adayıydı. Uganda doğumlu olan isim çocukken 'ne göç etti ve 2014 yılında Bowdoin Koleji'nden mezun oldu. İlk kez 2020 yılında dört dönemli bir milletvekilini yenerek New York Eyalet Meclisi'ne seçildi.

Zohran Mamdani kimdir, nereli? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı kazandı

ZOHRAN MAMDANİ MÜSLÜMAN MI, DİNİ İNANCI NEDİR?

Yerel saat ile 21.00'de tamamlanan oy verme işlemi sonrası oyların yüzde 83’ü sayılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak seçimi kazandı. Kendisi bir Şii Müslümandır. Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni ve babası Profesör Mahmood Mamdani Columbia Üniversitesi'nde dersler vermiştir.

Zohran Mamdani kimdir, nereli? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı kazandı

ZOHRAN MAMDANİ EŞİ KİM, EVLİ Mİ?

2018 yılında Amerikan vatandaşlığına kabul edilen isim 2025'in başlarında bir uygulamada tanıştığı Suriyeli Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlidir.

ZOHRAN MAMDANİ SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR, HANGİ PARTİ?

2021 yılından bu yana Queens merkezli 36. bölgeden New York Eyalet Meclisi üyesi olarak görev yapan isim, Demokrat Parti ve Amerika Demokratik Sosyalistleri üyesidir. 2025 seçimlerinde New York Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti'nin adayı oldu ve seçimi kazandı.

Zohran Mamdani kimdir, nereli? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı kazandı

ZOHRAN MAMDANİ SEÇİMİ KAZANDI MI?

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların %50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

