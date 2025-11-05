Menü Kapat
ABD'de tarihi seçim: Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu

Son dakika haberi: New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,6'sını alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

ABD'deki seçimlerden tarihi bir sonuç çıktı. Zohran Mamdani 'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçildi.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı. AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı , anketlerde Mamdani'nin önde görünmesi sonrası New York seçmenini tehdit ederek, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." demişti.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Mamdani 18 Ekim 1991 tarihinde Uganda'nın Kampala kentinde doğdu. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Bronx Fen Lisesi'ne gitti ve daha sonra Bowdoin Koleji'nden Afrika Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı. Burada Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler Derneği'nin kampüs şubesini kurdu.

Mamdani ve Brooklyn'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli sanatçı eşi Rama Duwaji, Hinge adlı arkadaşlık uygulamasında tanıştı.

Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni, babası Profesör Mahmood Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Her iki ebeveyni de Harvard mezunudur.

Siyasete girmeden önce, Queens'teki düşük gelirli ev sahiplerinin tahliye ile mücadelesine yardımcı olan bir konut danışmanı olarak çalıştı. Müslüman inancını da kampanyasının görünür bir parçası haline getirdi. Camileri düzenli olarak ziyaret etti.

2020’de Demokratik Sosyalistler dalgasıyla New York Eyalet Meclisi’ne seçildi. Kendini açıkça sosyalist ilan etti. Mamdani, Filistin’e yönelik tavrıyla da Amerikan siyasetindeki pek çok meslektaşından ayrılıyor. İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da sürdürdüğü işgal ve abluka politikalarına karşı açık açık konuşmaktan çekinmeyen nadir siyasetçilerden biri.

Mamdani, ABD'nin en pahalı şehrindeki seçmenlerin Demokratların uygun fiyatlı konutlara odaklanmasını istediğini söyledi.

NEW JERSEY'DE DE DEMOKRATLAR KAZANDI

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5’te kaldı.

Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.

