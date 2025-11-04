Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın canını sıkacak anket: Kamuoyu desteğini ciddi oranda kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump tam aksini iddia etse de ülkede yapılan bir anket, kamuoyu desteğinin ciddi seviyede düştüğünü gösterdi. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde kamuoyu desteği yüzde 37.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 10:40

ABD'de CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan anket Başkan 'ın canını bir hayli sıkacak. Ankette halkın Trump'a desteği ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 37'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63'ü ise olumsuz görüş bildirdi. Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına göre belirgin düşüşe işaret etti.

Trump'ın canını sıkacak anket: Kamuoyu desteğini ciddi oranda kaybetti

BİRÇOK SEÇMEN DESTEĞİNİ AZALTTI

Ankete göre, Trump'a destek oranı özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında ciddi şekilde azaldı.

Bu yoklaması ayrıca Trump'a destek oranının, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında hemen ardından kaydedilen yüzde 34'lük en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

Trump'a destek oranı nisan ayında yüzde 41, martta yüzde 45 ve ikinci başkanlık döneminin başlarında, şubat ortasında yüzde 47 seviyesindeydi.

Trump'ın canını sıkacak anket: Kamuoyu desteğini ciddi oranda kaybetti

TRUMP AKSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine de değinen Trump, "Bunu hiç düşünmüyorum. Size şunu söyleyeyim, birçok kişi benim aday olmamı istiyor." diye konuştu.

