Trump'ın canını sıkacak anket: Kamuoyu desteğini ciddi oranda kaybetti

ABD'de CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan anket Başkan Donald Trump'ın canını bir hayli sıkacak. Ankette halkın Trump'a desteği ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 37'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63'ü ise olumsuz görüş bildirdi. Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına göre belirgin düşüşe işaret etti.

BİRÇOK SEÇMEN DESTEĞİNİ AZALTTI

Ankete göre, Trump'a destek oranı özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında ciddi şekilde azaldı.

Bu kamuoyu yoklaması ayrıca Trump'a destek oranının, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında hemen ardından kaydedilen yüzde 34'lük en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

Trump'a destek oranı nisan ayında yüzde 41, martta yüzde 45 ve ikinci başkanlık döneminin başlarında, şubat ortasında yüzde 47 seviyesindeydi.

TRUMP AKSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine de değinen Trump, "Bunu hiç düşünmüyorum. Size şunu söyleyeyim, birçok kişi benim aday olmamı istiyor." diye konuştu.