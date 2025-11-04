Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD basınından İsrail'i kızdıracak yorum: Trump Türkiye'yi merkezi rolde görüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi Gazze sürecinde "merkez rolde" görmek istediği analizi dikkat çekti. Trump yönetiminin bu tavrının İsrail'e rağmen sürdürdüğü ABD basınında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 00:17

'in katliam yaptığı 'de ateşkesin yürütülmesiyle yeni bir sürece girilmişken Başkanı Donald Trump'ın 'ye merkezi bir rol oynayabileceği yönünde düşüncelerinin olduğu basında yer aldı.

Amerikan Washington Post gazetesinin, "Trump, Türkiye'nin Gazze barışında merkezi bir rol oynadığını düşünüyor, ancak İsrail buna itiraz ediyor" başlıklı makalesinde, Orta Doğu'daki sürece ilişkin gelişmeler mercek altına alındı.

ABD basınından İsrail'i kızdıracak yorum: Trump Türkiye'yi merkezi rolde görüyor

"TRUMP TÜRKİYE'NİN MERKEZİ ROL OYNAMASINI İSTİYOR"

Dış politika uzmanlarının görüşlerine de yer verilen makalede, ABD Başkanı Trump'ın, Ankara'nın Gazze'deki ve yeniden inşa süreçlerinde merkezi bir rol oynamasını istediğine işaret edildi.

Makalede, Türkiye'nin ile olan bağlarını kullanarak Gazze'de ateşkesin sağlanmasına büyük katkı yaptığına dikkati çekildi ve Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin bölgenin yeniden inşasına ve güvenliğin sağlanmasına da aktif şekilde yardımcı olabileceğine inandığı belirtildi.

Trump'ın bu hususu farklı açıklamalarında dile getirdiği hatırlatılan yazıda, Ankara'nın Gazze'deki olası rolüne İsrail'in açık şekilde itiraz ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Orta Doğu'da "daha fazla nüfuz sahibi" olmasını istemeyen İsrail'in, hem bu gerekçeyle hem de Ankara ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Trump'a itiraz ettiği kaydedildi.

ABD basınından İsrail'i kızdıracak yorum: Trump Türkiye'yi merkezi rolde görüyor

ANKARA - WASHINGTON İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK

Makalede, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes sürecindeki adımları kontrol mekanizması olarak kurulan uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazır olduğu belirtilirken, Trump yönetiminin bunu açık şekilde desteklediği ifade edildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu yöndeki açıklamaları da aktarıldı.

Washington Post'un analizinde, Türkiye'yi yakından takip eden bazı analistlerin görüşlerine de yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin Gazze sürecine aktif katılımının, Ankara-Washington ilişkilerini güçlendireceğine ve Türkiye'nin diplomatik olarak daha da güçlü bir aktör olarak algılanmasını sağlayacağına işaret edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ve ABD arasında nükleer restleşme! Trump emri verdi: Minuteman III balistik füzesi test edilecek
Trump’ın 175 milyar dolarlık silahı için çalışmalar başlıyor
ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#ortadoğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.