Dünya
Rusya ve ABD arasında nükleer restleşme! Trump emri verdi: Minuteman III balistik füzesi test edilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a verdiği talimatın ardından nükleer kapasiteli Minuteman III balistik füzesini test etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Balistik füze, Vandenberg Üssü'nden fırlatılacak, Pasifik'teki Marshall Adaları'na ulaşacak.

Rusya ve ABD arasında nükleer restleşme! Trump emri verdi: Minuteman III balistik füzesi test edilecek
'nın peş peşe yaptığı nükleer testlerin ardından Başkanı , 'a 'derhal' nükleer testlere geri dönüş talimatı verdi. Newsweek'in haberine göre ise ABD, Trump'ın talimatının ardından nükleer kapasiteli Minuteman III balistik füzesini test etmek için harekete geçti.

Navigasyon uyarılarına göre, test bu hafta içinde yapılacak. , Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılacak ve Marshall Adaları’ndaki Ronald Reagan Balistik Füze Test Sahası’na ulaşacak.

MINUTEMAN III BALİSTİK FÜZESİ

Minuteman III balistik füzesi, ABD Hava Kuvvetleri'nin nükleer üçlü savunma sisteminin bir parçası. Balistik füze şu an Colorado, Montana, Nebraska, Kuzey Dakota ve Wyoming eyaletlerinde konuşlandırılmış durumda.

Toplam 400 füze, yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile sahip. Her biri tek savaş başlığıyla donatılmış olsa da, teknik olarak iki ya da üç nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede.

RUSYA'NIN NÜKLEER TESTLERİ

Rusya'nın Burevestnik nükleer füze ve insansız nükleer sualtı aracı Poseidon'un testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da harekete geçti. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den açıklama geldi.

''BUNLAR NÜKLEER TEST DEĞİLDİ''

Her ülkenin savunma sistemini geliştirdiğini kaydeden Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'a ABD nükleer silahlarını test etme talimatına ilişkin, "Eğer Trump, bir şekilde Burevestnik testine atıfta bulunuyorsa, bu hiçbir şekilde bir nükleer test değildir. Tüm ülkeler savunma sistemlerini geliştiriyorlar, ancak bu bir nükleer test değildir" dedi.

ETİKETLER
#rusya
#donald trump
#abd
#pentagon
#balistik füze
#Nükleer Testler
#Minuteman Iii
#Dünya
